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Jetzt gewinnen: Drei Nächte im Elbstrand Resort

Verlosung

Jetzt gewinnen: Drei Nächte im Elbstrand Resort

23.03.2026, 01.00 Uhr
von RPS
Das Elbstrand Resort Krautsand bietet pure Erholung mit einem umfangreichen Wellness-Angebot. Gewinne drei Übernachtungen im Komfortzimmer mit Elbblick, Frühstück und Drei-Gänge-Menü für zwei Personen.
Ein Doppelbett in einem Hotelzimmer
Jetzt drei Nächte im Elbstrand Resort gewinnen! Fotoquelle: Elbstrand Resort

Das Elbstrand Resort Krautsand ist eine wahre Ruhe-Oase im Norden der Republik. Es punktet mit dem Elbstrand vor der Tür, dem gut 1100 Quadratmeter großen Fitness-, Spa- und Wellness-Bereich, 39 Zimmern (mit und ohne Elbblick) und sieben exklusiven Suiten (alle mit Elbblick) sowie drei verschiedenen Restaurants. Radfahrer freuen sich über die direkte Lage am Elberadweg. Urlauber mit Hund kommen in den Genuss des Hundestrands, und Wellness-Urlauber können sich zwischen drei Saunen, dem Außen- und dem Innenpool, der Salzgrotte, der Bio-Sonnenwiese und der Fitnessfläche kaum entscheiden. prisma und das Elbstrand Resort verlosen drei Übernachtungen im Komfortzimmer mit Elbblick für zwei Personen inklusive Frühstück und Drei-Gänge-Menü am Abend.
www.elbstrand-resort.de

Einfach bis zum 3.4.2026 unter 01378 / 900 370* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma70 + Ihre Adresse an die 99699**

* 0,50 Euro/Anruf
** 0,50 Euro/SMS.

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

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