Jetzt gewinnen: Drei Nächte im Elbstrand Resort

Das Elbstrand Resort Krautsand ist eine wahre Ruhe-Oase im Norden der Republik. Es punktet mit dem Elbstrand vor der Tür, dem gut 1100 Quadratmeter großen Fitness-, Spa- und Wellness-Bereich, 39 Zimmern (mit und ohne Elbblick) und sieben exklusiven Suiten (alle mit Elbblick) sowie drei verschiedenen Restaurants. Radfahrer freuen sich über die direkte Lage am Elberadweg. Urlauber mit Hund kommen in den Genuss des Hundestrands, und Wellness-Urlauber können sich zwischen drei Saunen, dem Außen- und dem Innenpool, der Salzgrotte, der Bio-Sonnenwiese und der Fitnessfläche kaum entscheiden. prisma und das Elbstrand Resort verlosen drei Übernachtungen im Komfortzimmer mit Elbblick für zwei Personen inklusive Frühstück und Drei-Gänge-Menü am Abend.

www.elbstrand-resort.de