Benno Fürmann im Interview: „Wir sind mehr als unsere Ratio“

Was bedeutet es für Sie, in die Rolle des Antagonisten zu schlüpfen?

Benno Fürmann: In der Rolle des Antagonisten Lothar Lessen verfolge ich ein sehr klares Ziel: Profitmaximierung. Lessen ist willens, über Leichen zu gehen, wenn es zum Erreichen des Zieles notwendig ist. Zu seinen Leuten ist er wiederum extrem loyal. Irgendwie habe ich ihn als tickende Uhr gesehen: große Klarheit und keine Kompromisse, Dinge abhaken, um die kriminelle Welt irgendwann demnächst hinter sich lassen zu können.

Benno Fürmann: Die Naturverbundenheit, die Liebe zur Natur hatte ich immer schon in mir. Aber die Fragilität der Natur ist mir über die Jahre bewusster geworden, ihr Schutz immer zwingender. Wir stehen als Menschheit an einem Scheidepunkt: Wir müssen uns wieder als lebendige und wirkmächtige Natur begreifen, nicht als von der Natur getrennte Konsumenten. Wenn wir weiterhin die Natur verdinglichen und als reines Ressourcenlager begreifen, droht der Verlust von dem, ohne dass wir nichts sind.

Wenn jeder etwas tun kann in seinem Wirkungskreis – was raten Sie anderen, ab morgen zu tun?

Benno Fürmann: Der erste Schritt ist es, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Wir sind die Summe unserer Einzelentscheidungen und wir stricken alle gemeinsam an der Welt von morgen. Wenn ich mein Handeln nicht hinterfrage, kann ich mich auch nicht entscheiden, anders zu handeln. Und es kann Spaß machen und verbinden, Teil der zukunftsfähigen Welt zu sein, denn dass es so nicht weitergehen kann, ist klar. Vielleicht ist der erste Schritt, öfter mal das Fahrrad zu nehmen, vielleicht ist es auch der Zug anstatt des Fliegers. Vielleicht schaue ich mir auch nochmal genauer an, wofür die Partei, die ich wähle, steht.