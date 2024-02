Daniel Wirtz: „Eigentlich ist Musik für mich Selbst-Therapie“

Daniel Wirtz: Die Veranstaltungsbranche hat mit Aktionen wie „Alarmstufe Rot“ und „Ohne uns ist‘s Still“ und „Night Of The Light“ auf sich aufmerksam gemacht, jedoch in der Breite leider nicht das nötige Gehör gefunden. Ich hoffe, dass wir daraus gelernt haben, und wünsche mir, dass es nicht noch einmal so kommt. Ein paar Leute haben sich ja auch gewehrt und die wurden direkt einen Kopf kürzer gemacht. Man musste ja aufpassen, was man sagt. Aber ich habe mich da an ein Zitat von Elvis gehalten: Wenn du über etwas nicht reden darfst, schreib einen Song darüber. Da habe ich gedacht: Ok, halt dich mal an den alten King, habe eine Platte gemacht und das alles in Musik verpackt. Mit der Platte habe ich alles verarbeitet und schaue positiv in die Zukunft.