Julia Bremermann: "Das Genre ist egal"

Diese wunderbare Berglandschaft ist schon der Hammer und mir gefallen die Charaktere in dieser Reihe und die Direktheit, mit der sie miteinander umgehen. Judith ist in Berlin quasi meine Nachbarin. Ich habe mit ihr gefiebert, als sie das Angebot bekommen hat und freue mich jetzt sehr, dabei zu sein.

Aimee passt eben nicht wirklich rein, und das ist das Unterhaltsame. Stadt trifft auf Land, was unweigerlich ein Potenzial für Komik und Konflikt in sich birgt. Ich, beziehungsweise Aimee, war eigentlich nur für eine Staffel geplant, aber sehr bald wurde ich gefragt, ob ich weiter dabei sein möchte. Möchte ich!

Zur Vorbereitung von Marita Blum für "Die Anwälte" habe ich mich viel in Gerichtssälen herumgetrieben, um mich mit der Sprache und dem Habitus vor Gericht vertraut zu machen. In den "Anwälten" ging es um Fälle, bei Lena Lorenz um Babys! Aber trotzdem, die Lust einer Anwältin, einen Fall zu lösen, das Gesetz zu den eigenen Gunsten aufzuschlüsseln und die Lust am Gewinnen ist schon ein Grundmotor für Marita wie auch für Aimee. Marita und Aimee sind zwei komplett unterschiedliche Charaktere, wenn man diese beiden Figuren verwechselt, dann hätte ich wohl etwas falsch gemacht!

Es gibt immer einen kleinen Abschiedsschmerz, wenn etwas Schönes zu Ende geht. Ich lebe, leide, träume und lache mit meiner Rolle – und dann muss man sie gehen lassen. Wir hatten ein fantastisches Team und eine großartige Besetzung. Es waren vier spannende Staffeln, und dann war die Geschichte zu Ende erzählt. Mir gefällt es besser, wenn eine Reihe ein starkes Ende hat, als wenn es sich so langsam wegschleicht, weil keinem mehr etwas einfällt. Besser der Zuschauer vermisst uns und erinnert sich an etwas, was ihm gut gefallen hat, als das er das Interesse an uns verliert.