Leon Windscheid im Interview: "Gefühle sind eigentlich etwas Positives"

2015 räumte Leon Windscheid bei Günther Jauch die Million ab. Heute ist er als Psychologe, Podcaster und Autor erfolgreich. Sein neues Buch heißt "Besser fühlen".

Warum hast du "Besser Fühlen" geschrieben?

Wir leben in einer Zeit, in der die Welt immer schneller wird. Es gibt immer mehr technologische Entwicklungen, die Digitalisierung schreitet immer stärker voran. Und wir versuchen, mit der Künstlichen Intelligenz mitzuhalten, auch immer schneller und fehlerfreier zu funktionieren. Aber dafür sind wir nicht gemacht. Wir haben immer den Anspruch an uns, schlau zu sein – wir nennen uns Homo sapiens, übersetzt "weiser Mensch". Als wäre es das, was uns auszeichnet.

Was ist es denn dann?

Ich glaube, es ist die Bandbreite der Gefühle, die wir im Laufe der Evolution erworben haben – und ich finde, genau diese Bandbreite sollten wir nutzen. Ich spreche oft mit Menschen, die mir erzählen, dass der Druck hoch ist, dass sie Angst haben, nicht mithalten zu können, dass sie nicht mehr durchschlafen können und dass sie das Gefühl haben, sie würden nie genügen. Menschen, die das Gefühl haben, dass nichts funktioniert, oder Menschen, die nach der perfekten Beziehung suchen und sie einfach nicht finden. Sie alle gehen ihre Probleme mit dem Kopf an. Dabei geht es eigentlich um die Gefühle – und die sind eigentlich etwas Positives, etwas, das man sich zunutze machen kann.

Und dann fühlen wir uns besser?

Wenn wir unsere Gefühle annehmen, können wir auf jeden Fall zu mehr Gelassenheit und ich denke, auch zu innerem Frieden kommen. Wenn ich meine Gefühle besser verstehe, lerne ich, sie für mich nutzbar zu machen und mit ihnen umzugehen, sie nicht zu verdrängen, sondern mit ihnen umzugehen und sie zuzulassen. Angst hat auch eine andere Seite – sie lässt uns Risiken erkennen. Wut ist nicht etwas Schlechtes, sie gibt uns die Kraft, Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Und Langeweile hilft uns, uns in unserem Leben einzunorden. Sie sollte nicht mit Netflix oder dem Scrollen auf dem Handy erstickt werden – so machen wir nur den inneren Kompass kaputt.

Kann das denn wirklich funktionieren, wenn die Gesellschaft so bleibt, wie sie ist und der Druck von außen trotzdem noch da ist?

Aus psychologischer Sicht wäre es fatal zu sagen, dass das nicht geht. Und das glaube ich auch nicht. Das Buch soll wie ein Werkzeugkoffer sein, aus dem man sich in unterschiedlichen Situationen das passende Werkzeug herausholen kann. Du kannst damit total viel für dich tun, vor allem dich selbst besser verstehen, und dadurch auch den Umgang mit dem Druck von außen ändern. Das habe ich in den zweieinhalb Jahren Recherche dazu auch gemerkt.

2015 hast du bei "Wer wird Millionär" die Millionen geholt. Wo wärst du heute, wenn das nicht passiert wäre?

Puh, ganz schwer zu sagen. Im Endeffekt habe ich das Geld gar nicht gebraucht, um da hinzukommen, wo ich hinwollte. Aber es hat mir den Druck genommen, starr an meinen Plänen festhalten zu müssen. Ich hatte keine Angst, mal nachzujustieren oder vom Weg abzukommen. Ich glaube mittlerweile sogar, dass das der persönlichen Entwicklung richtig guttut.

Nachdem du gewonnen hast, hast du dir ein Schiff für Events gekauft. Wie geht es der MS Günther?

Die MS Günther liegt coronabedingt am Hafen, aber sie ist bis in alle Ewigkeit ausgebucht und wartet mit auf Hochglanz polierten Bullaugen und einer top motivierten Crew darauf, dass es hoffentlich irgendwann wieder losgehen kann.

"Besser fühlen" von Leon Windscheid im Rowohlt-Verlag erscheint am 21. April