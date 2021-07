Philipp Danne: "Ich bin kein großer Freund von Nacktszenen"

Philipp Danne spielt in "Der Ranger" den Jonas Waldek. Mit prisma hat er darüber gesprochen, was eine Serie spannend macht.

Herr Danne, was macht den Ranger zum besseren Menschen?

Ich würde sagen Jonas ist ein guter Kerl. Er sorgt sich um seine Lieben und um seine Mitmenschen genauso wie um die Natur die ihn umgibt. Er ist ehrlich und hat das Herz am rechten Fleck. Das bedeutet nicht automatisch, dass er keine Fehler macht aber das gehört zu einem guten Gesamtpaket dazu, denke ich.

Ich hoffe in Sachen Ehrlichkeit und Einsatz für die Menschen, die ich liebe und die mir nahestehen, auf einer Wellenlänge mit ihm zu schwimmen. Allerdings muss ich zugeben: Ich liebe die Großstadt und die Zivilisation im gleichen Maße wie er die Wälder und Wiesen – da unterscheiden wir uns deutlich.

Ranger Jonas muss nach seinem Einsatz in der Weite Kanadas einen Mikrokosmos bearbeiten. Wie bekommt er diese Verknappung überzeugend hin?

Die Frage stellen sich unsere Autoren natürlich Jahr für Jahr aufs Neue und kommen zu spannenden Ergebnissen. Ich denke es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen den Geschichten die sich über alle Teile ziehen, wie die rund um die Familie Waldek oder auch die über die Liebe zu Emilia, und eben den Episodenfällen, also den Abenteuern rund um die Gastrollen, die nur für einen Film mitspielen. Wenn ich Feedback von Zuschauern bekomme, höre ich oft, dass ihnen die spektakuläreren Dinge wie Flugzeugabsturz, Waldbrand, Bergrettung, und so weiter genauso am Herzen liegen wie die ehrlich erzählten Beziehungen der Charaktere, die von vorneherein bei der Reihe mit dabei sind.