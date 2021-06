Sonja Zietlow: "Unsere Hunde dürfen auch mit ins Bett"

Sonja Zietlow sorgt in ihrer neuen ZDF-Sendung "Mein Hund fürs Leben" dafür, dass Frauchen und Herrchen auf den wirklich passenden Hund kommen. Gemeinsam mit einem Team von Expertinnen und Experten erfährt die Moderatorin von Menschen, warum sie einen Hund halten möchten, und welche Bedingungen sie einem Vierbeiner bieten können. Und sie lernt die Hunde im Tierheim und die Geschichten der Tiere kennen. Wir haben mit der Tierfreundin gesprochen.

Nassfutter. Als wir (mein Mann und ich) große Hunde hatten, musste es das Trockenfutter sein, wegen der "Bequemlichkeit". Jetzt füttern wir Nassfutter in bester Qualität, ohne Getreide.

Freilaufend. Am liebsten hätte ich gar keine Leine. Meine damalige Border-Collie-Hündin Laska brauchte überhaupt keine Leine. Jetzt müssen die Hunde ab und zu an die Leine, weil sie anscheinend nicht mehr ganz so konsequent erzogen wurden von uns (lacht).