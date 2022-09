Walter Sittler: "Kommissar Anders ist mir sehr nahe"

Die deutsch-schwedische Krimireihe "Der Kommissar und das Meer" war ein großer Erfolg, bevor sie 2020 eingestellt wurde. Fans von Kommissar Robert Anders alias Walter Sittler können sich jedoch freuen: Am 3. Oktober folgt mit "Der Kommissar und der See" eine Fortsetzung. Anders ist darin ist aus Gotland in seine alte Heimat an den Bodensee zurückgekehrt und gerät in den Fokus von Mordermittlungen. prisma hat mit Hauptdarsteller Walter Sittler über die Rückkehr von Robert Anders gesprochen.

"Der Kommissar und der See" zeigt Kommissar Anders in seiner alten Heimat am Bodensee. Wie haben Sie mit dem Regisseur gearbeitet? Über die Figur wussten Sie ja mehr als er.

Walter Sittler: Den Kommissar Anders kenne ich nun ziemlich gut, er ist mir auch sehr nah. Dennoch: Den Kommissar in Rente mussten wir erst noch entdecken. Zum Beispiel: Wie kann er mit den verantwortlichen Kollegen umgehen, und schmerzt ihn die abhanden gekommene Wichtigkeit, oder erleichtert es ihn? Möchte er nach einem langen Leben in Ruhe gelassen werden oder interessieren ihn die Menschen weiterhin ungebremst in all ihrer Undurchsichtigkeit?

Hätten Sie gedacht, dass die Reihe "Der Kommissar und das Meer" so ein Erfolg wird? Was gefällt Ihnen am besten an dem Film, der die Rückkehr des pensionierten Ermittlers zu seinen Wurzeln zeigt?

Walter Sittler: Ein neuer Film ist immer ein wenig ein Griff in die Dunkelheit – man weiß nie genau, was herauskommt. Ich bin glücklich, dass es gut gegangen ist und wir so lange weiterdrehen konnten. An dem neuen Format gefällt mir besonders die Konfrontation mit der Vergangenheit, mit den Freunden von früher, und die Möglichkeit, einer wunderbaren jungen Kommissarin (und Kollegin) mit dem Wissen der Erfahrung helfen zu können, ohne sie zu verdrängen.

Inwiefern unterscheidet sich der Nachfolger von der Gotland-Reihe?

Walter Sittler: Die formalen Unterschiede sind: Wir drehen nicht mehr auf Gotland, und der ehemalige Kommissar ist nicht mehr "auf der Brücke" – um es mal so auszudrücken.

Was hat Sie persönlich am Bodensee am meisten begeistert?

Walter Sittler: Mich begeistert die Ruhe und gleichzeitige Unberechenbarkeit des Sees, wie des Meeres auch. Die Kraft des Wassers, das schnell wechselnde Wetter, der Nebel, das Glitzern auf den Wellen bei Sonnernschein – einfach alles.

Haben Sie einen Geheimtipp?

Walter Sittler: Gehen Sie an einen ruhigen Ort, wo Sie ungestört sind. Schauen Sie auf das Wasser, gehen Sie schwimmen und genießen Sie diese umarmende Stille – so Sie einen Ort dafür finden.