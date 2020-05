| Technik leicht erklärt mit Chip und prisma

Von Andreas Hentschel

Der Akku macht schlapp, das Display ist gesplittert oder das Handy ist ins Wasser gefallen: prisma und das Technikmagazin Chip geben Tipps, wann sich eine Reparatur lohnen kann und ob sich eine Handy-Versicherung lohnt.

In den ersten beiden Teilen unserer Serie, haben wir über schlappe Akkus, verstopfte Ladebuchsen und gesplitterte Displays berichtet. Im dritten Teil geht es nun um Wasserschäden und Handy-Versicherungen.

Streitfall Wasserschaden

Viele Smartphones sind wasserdicht und verfügen oft sogar über entsprechende Zertifikate (etwa IP67). Doch die Hersteller verweigern oft die Garantie, weil die Dichtheit nur in klarem Wasser gilt! Salz- oder Chlorwasser, Schweiß, Reinigungsmittel und Hitze greifen die Dichtungen an. Am Strand gehört das Handy daher in einen wasserdichten Beutel, nutzen Sie es nicht als Unterwasserkamera. Ist trotzdem Wasser eingedrungen, sorgen Kurzschlüsse meist für einen Totalschaden. Mit Glück lässt sich das Smartphone durch Einlegen in Trocknungsmittel (zum Beispiel Reis) kurzfristig wiederbeleben, um Daten und Fotos zu sichern. Meist muss aber ein neues Smartphone her.

Handy-Versicherung: Wann lohnt sie sich?

Spezielle Handyversicherungen zahlen auch bei selbst verschuldeten Display- oder Wasserschäden oder anderen Fahrlässigkeiten. Einer der größten deutschen Anbieter ist www.wertgarantie.de. Hier verlangt man zum Beispiel für ein neues, 500 Euro teures Mittelklasse-Smartphone 8 Euro Prämie pro Monat. Zusätzlichen Schutz bieten auch manche Hersteller, wie etwa Apple, oder Hausratsversicherungen an. Vergewissern Sie sich dabei immer, dass Schäden durch fahrlässiges Handeln abgedeckt sind. Bei normalem Gebrauch investieren Sie aber vermutlich besser ein paar Euro in eine Displayschutzfolie oder ein stoßfestes Gehäuse.