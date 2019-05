| Jetzt neu

Machen Sie mit und registrieren Sie sich jetzt für unser neues Online-Befragungsprojekt prisma-Trend. Denn Ihre Meinung ist uns wichtig: Wie bewerten Sie unsere prisma-Seiten? Welche Anzeigenmotive gefallen Ihnen gut? Wo kann sich prisma weiterentwickeln?

Das ist für Sie, liebe Leserinnen und Leser, die große Chance, sich aktiv an der Weiterentwicklung unserer prisma zu beteiligen. In regelmäßigen Abständen laden wir Sie zu Onlinebefragungen ein, bei denen Sie in nur wenigen Minuten einfach und unkompliziert Ihre Meinung abgeben können. Dazu können beispielsweise neu entwickelte Redaktionsseiten gehören oder aber eine Auswahl an unterschiedlichen Anzeigenmotiven, zu denen wir Sie um Ihre Einschätzung bitten. Auch können Sie zu aktuellen Themen Stellung nehmen und gerne auch einmal tippen, wer zum Beispiel deutscher Fußballmeister wird. Damit helfen Sie der Redaktion und dem Verlag, prisma und unsere Produktpalette weiterzuentwickeln.

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Meinung gemäß den aktuell gültigen Datenschutzrichtlinien vertraulich. Und damit sich die Teilnahme an unserem neuen Befragungsprojekt (Leserpanel) für Sie auch lohnt, verlosen wir unter allen neu angemeldeten Teilnehmern tolle Preise. Also: Machen Sie mit, werden Sie prisma-Trendsetter und registrieren Sie sich noch heute beim neuen prisma-Trend!

GEWINNEN SIE!

Unter allen, die sich bis zum 15. Juni für unsere Befragungsgruppe prisma-Trend online registrieren, verlosen wir drei Knallerpreise:

Flusskreuzfahrt für 2 Personen mit der MS VistaStar in die Niederlande

Traumhafte Flusskreuzfahrt von Köln aus über Amsterdam, Hoorn und Nijmegen zurück nach Köln. Kurzurlaub für zwei Personen in Holland vom 29.10. bis zum 3.11.2019 mit vier Übernachtungen an Bord bei All-inclusive-Verpflegung in der Kategorie 2-Bett Oberdeck deluxe VIP, mit französischem Balkon. Gewinnwert: 1918 Euro

Exklusives Bambusfahrrad "my Pra"

Einzigartiges Cityrad: Modell "my Pra" von my Boo mit einem in Ghana handgefertigten Rahmen aus Bambus. Mit Nexus 7-Gang Nabenschaltung von Shimano und Rücktrittbremse. Als Damen- und Herrenmodell erhältlich. Ein optisches Highlight! Gewinnwert: 1799 Euro

4K-Ultra-HD-LED-Fernseher

XU49D101 von Telefunken mit 3-fach-HD-Receiver: Kabel, Sat und DVB-T2 HD. Der USB-Mediaplayer ermöglicht die Wiedergabe von Fotos, Videos und Musik. Maße mit Fuß: B 111 cm, H 70 cm, T 27,4 cm. Energieeffizienz-Klasse A, sichtbare Bildschirmdiagonale 124 cm/49 Zoll. Gewinnwert: 649,99 Euro

Die Preise wurden freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der 1AVista Reisen GmbH, von www.my-boo.de und von der BRUNO BADER GmbH + Co. KG.

SO EINFACH SIND SIE DABEI!

Unsere Befragungsgruppe ist rein internetbasiert. Mit einem Klick auf www.prisma.de/trend gelangen Sie direkt zu unserem Leserpanel. Dort einfach anmelden, die Teilnahme bestätigen und direkt an der Erstbefragung teilnehmen – fertig!

Nach erfolgter Registrierung und vollständig ausgefüllter Erstbefragung nehmen Sie automatisch an unserem Gewinnspiel teil. Jetzt erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu unseren Online-Befragungen zu prisma.

Verantwortlich für die Konzeption und Durchführung des Leserpanels prisma-Trend ist die delta Marktforschung GmbH in Köln unter der Geschäftsführung von Frau Johanna Hettler. Die Erhebung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zu Zwecken der Markt- und Meinungsforschung. Die Auswertung der Befragungsdaten erfolgt niemals in Verbindung mit personenbezogenen Daten, sondern immer nur anonymisiert in zusammenfassenden Statistiken. In allen Projektabläufen kann delta Marktforschung ein an den Richtlinien der DSGVO orientiertes, angemessenes Datenschutzniveau garantieren. Die Sachpreise wurden prisma von den Kooperationspartnern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Sachpreise möglich. Rechts- und Postweg sind aus geschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/trend Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/trend