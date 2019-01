| Reise nach Nordirland

Von Jana Samsanova

Wer es vor der Ausstrahlung der letzten Staffel nicht nach Nordirland schafft, kann sich auch in Deutschland in Stimmung bringen: Noch bis zum 12. Februar ist am Centro in Oberhausen die Ausstellung "Game of Thrones: The Touring Exhibition" zu sehen. In einem eigens dafür errichteten Ausstellungszelt direkt an der Centro Promenade werden Kostüme, Requisiten und Kulissen aus allen bislang ausgestrahlten sieben Staffeln der Serie präsentiert. Tickets sind unter www.gameofthronesexhibition.de erhältlich.

AUSSTELLUNG IN OBERHAUSEN

Die achte und finale Staffel der TV-Fantasy-Serie "Game of Thrones" ist ab April 2019 zu sehen. Fans können die Wartezeit auf Cersei Lannister, Daenerys Targaryen und Jon Snow mit einer Reise nach Nordirland überbrücken. Dort wartet nämlich das echte Westeros. prisma stellt die Drehorte in einer dreiteiligen Serie vor. Im letzten Teil geht es heute von Ballygally Castle Hotel bis nach Larrybane.

1) Callygally Castle Hotel (Ballygally, Co. Antrim)

Im Ballygally Castle Hotel steht Tür Nr. 9. Wer um die Mittagszeit kommt, sollte unbe-dingt zum Game of Thrones Afternoon Tea bleiben. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Little Finger Mini Chicken Caesar Wrap? Einen Raum in dem es spukt, gibt es hier übrigens auch (www.hastingshotels.com/ballygally-castle).Einige der Drehorte sind auch vom Wasser aus sehenswert. Von Ballycastle aus werden Sea-Safari-Touren angeboten, die an Ballintoy, Larrybane, Fair Head und der Murlough Bay vorbeiführen.

2) Murlough Bay (Co. Antrim)

Thronies kennen die Murlough Bay vor allem unter dem Namen Sklavenbucht. In dieser Bucht werden Tyrion und Jorah vom Sklavenhändler Malko gefangen genommen (Staffel 5). Es ist auch der Ort, an dem sich die Brüder Stannis und Renly treffen, um Ver-handlungen vor der drohenden Schlacht zu führen (Staffel 2).

3) Fair Head (Co. Antrim)

169 Meter über dem Meeresspiegel bietet Fair Head, beziehungsweise Drachenstein, einen spektakulären Ausblick über den Atlantischen Ozean. Während die beiden auf das Meer hinausblicken, rät Varys Meli-sandre, aus Westeros zu verschwinden und nie mehr zurückzukehren (Staffel 7). Zu einem späteren Zeitpunkt in Staffel 7 trifft sich Daenerys hier mit Jon und anschließend mit Tyrion zu einem Gespräch. Es wird nicht empfohlen, Fair Head mit dem Auto zu besichtigen. Vom Schiff aus ist es deutlich sicherer.

4) Ballintoy (Co. Antrim)

Immer noch als Hafen für lokale Fischer in Betrieb, kam Ballintoy als Herrenhort in der TV-Serie zum Einsatz. Herrenhort ist eine Hafenstadt auf der Insel Peik, an der Theon auf seinem Weg zur Burg vorbeikommt (Staffel 2).

5) Larrybane (Co. Antrim)

Sturmlande, Naggas Hügel und Alt Wiek – drei GoT-Locations, ein Drehort. Am ehemaligen Kalksteinbruch von Larrybane hat König Renly Baratheon sein Lager. Hier wird Brienne von Tarth zum Mitglied seiner Königsgarde (beides in Staffel 2). Das Königsthing in Staffel 6 findet ebenfalls vor dieser atemberaubenden Kulisse statt. Wer Larrybane besichtigt, sollte sich auch über die berühmte Carrick-a-Rede-Hängebrücke trauen. Die befindet sich gleich nebenan und für den Ausblick lohnt sich der kleine Umweg allemal.

DIE LETZTE STAFFEL

Die achte und letzte Staffel "Game of Thrones" (GoT) kommt im April 2019. Ein ganz genaues Datum gibt es aber noch nicht. Ein kleiner Dämpfer für die Fans: Die achte Staffel umfasst nur sechs Folgen. Dafür werden die Folgen vermutlich länger werden. Der offizielle Teaser zur achten Staffel lässt ein span-nendes Serienfinale vermuten. Darin ist zu sehen, wie Feuer und Eis aufeinan-dertreffen. Weitere Details zur achten Staffel hält der Sender noch unter Verschluss. Fest steht aber: Der Kampf um den eisernen Thron geht weiter. Sowohl Cersei Lannister als auch Daenerys Targaryen und Jon Snow sind am Leben und werden ihren Anspruch auf den Thron verteidigen.