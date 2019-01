| Reise nach Nordirland

Von Jana Samsanova

Die Fantasy-Serie "Game of Thrones" spielt auf den fiktiven Kontinenten Westeros und Essos. Eine Welt, die an das Mittelalter erinnert: Intrigen und Machtkämpfe zwischen sieben Königreichen bestimmen die Handlung – hinzu kommt eine ordentliche Portion Magie. Teil 3 unserer Reise-Serie über die Drehorte folgt in der kommenden Woche, Teil 1 finden Sie hier .

Die achte und finale Staffel der erfolgreichen Fantasy-Serie "Game of Thrones" ist ab Frühjahr 2019 im TV zu sehen. Fans können die Wartezeit mit einer Reise nach Nordirland überbrücken. Dort wartet nämlich das "echte" Westeros. prisma stellt die Drehorte in einer mehrteiligen Serie vor. Teil 2: von den Cushendun Caves bis zum Portstewart Strand.

1) Cushendun Caves (Cushendun, Co. Antrim):

An der Küste von Antrim liegen die über 400 Millionen Jahre alten Cushendun Caves. Sie dienten als Kulissen für die Sturmlande. In einer der Höhlen gebärt Melisandre den Schattendämon (Staffel 2). Dieser ermordet anschließend Stannis' Bruder Renly im Namen des Herrn des Lichts.

2) Steensons Workshop & Gallery (Glenarm, Co. Antrim):

Der Juwelier verkauft Replikas einiger Schmuckstücke, die hier für die Serie gefertigt wurden. Darunter Joffreys Krone, Daenerys' Drachen-Brosche und den Löwen-Anhänger der Lannisters (thesteensons.com).

3) Carnlough Harbour (Carnlough, Co. Antrim):

Dieser kleine Hafen war Drehort für die Szene aus Staffel 6, in der Arya in Braavos von der Heimatlosen attackiert wird. Sie rettet sich ins Wasser und schleppt sich verletzt über Hafentreppen an Land.

4) Cairncastle (Lands Above, Co. Antrim):

Im Tal oberhalb von Cairncastle bei Larne wurde die Szene aus Staffel 1 gedreht, in der Ned Stark einem Mann namens Will, einem Deserteur der Nachtwache, den Kopf abschlägt. Vor den Augen von Robb, Bran, Jon und Theon.

5) Downhill Beach (Co. Derry):

An diesen elf Kilometer langen Strand kehrt Theon Graufreud in Staffel 2 zurück, um seinen Vater von einem Bündnis mit Robb Stark zu überzeugen. Im Game-of-Thrones-Universum ist der Downhill Beach aber nicht nur der Strand von Peik, sondern auch von Drachenstein. Am Letzteren verbrennt Melisandre symbolisch hölzerne Abbilder der Sieben, der in Westeros angebeteten Gottheiten, um ihren Gott, den Herrn des Lichts, zu ehren (ebenfalls Staffel 2).

6) Portstewart Strand(Co. Derry):

Ganz im Norden der Insel ist der Portstewart Strand, der die Küste von Dorne darstellt. Hierher kommen Bronn und Jaime, um Prin-zessin Myrcella zu retten. Es ist auch der Ort, an dem Ellaria und die Sandschlangen Rache an den Lannisters schwören (beides Staffel 5).

Teil 1 der Serie finden Sie hier, Teil 3 folgt.