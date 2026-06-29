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Rezept von TV-Koch Johann Lafer: Gegrillte Puten-Curry-Spieße mit Ananas und Datteln

Exotische Spieße

Rezept von TV-Koch Johann Lafer: Gegrillte Puten-Curry-Spieße mit Ananas und Datteln

29.06.2026, 02.00 Uhr
von Sarah Hegemann
Ein raffiniertes Rezept für Puten-Spieße: Mit Thaicurrypaste marinierte Putenbrust trifft auf süße Ananas und Datteln. Perfekt für den Grillabend!
Gegrillte_Puten-Curry-Spiesse_-_Jan_Brettschneider
Die Spieße können nach Belieben mit gezupftem Koriander und Limettenspalten serviert werden.   Fotoquelle: Gegrillte_Puten-Curry-Spiesse_-_Jan_Brettschneider
Johann Lafer.
Johann Lafer.  Fotoquelle: Michael Wissing

Zutaten (für 8-10 Spieße):

400 g Putenbrustfilet
2-3 TL rote Thaicurrypaste
125 ml Kokosmilch
½ TL Kurkuma
Schale und Saft von einer Bio-Limette
2 EL Sojasauce
1 Babyananas
1 große rote Zwiebel
100 g Datteln (entsteint)
2 EL Erdnussöl
Salz
Koriander und Limettenspalten (nach Belieben)

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Schaschlikspieße aus Holz

Zubereitung:

Putenbrust kalt abbrausen, trocken tupfen und in circa zweieinhalb Zentimeter große Würfel schneiden. Currypaste mit Kurkuma, Kokosmilch, Limettenschale und -saft sowie Sojasauce verrühren. Das Fleisch damit in einer Schüssel vermischen und zwei Stunden im Kühlschrank marinieren.

Inzwischen die Ananas schälen, vierteln und den harten Strunk wegschneiden. Das Fruchtfleisch in zwei bis drei Zentimeter große Würfel schneiden. Die Zwiebel schälen, vierteln und in einzelne Lamellen teilen.

Marinierte Putenwürfel abwechselnd mit Ananas, Datteln und Zwiebeln auf Schaschlikspieße stecken.

Das Erdnussöl in einer Grillpfanne erhitzen, die Spieße hineinlegen und auf jeder Seite sechs bis acht Minuten braten. Abschließend mit etwas Salz würzen. Mit der restlichen Marinade beträufeln und nach Belieben mit gezupftem Koriander und Limettenspalten servieren.

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