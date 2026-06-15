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Veganer Wassermelonen-Salat mit Feto

Vegane Erfrischung

Veganer Wassermelonen-Salat mit Feto

15.06.2026, 02.00 Uhr
von Melanie Socha
Genießen Sie einen erfrischenden Sommersalat mit Feto, Wassermelone und knackigen Walnüssen. Dieses vegane Rezept bietet eine köstliche Mischung aus mediterranen Aromen.
Melanie Socha
Perfekt für den Sommer: Veganer Wassermelonen-Salat mit Feto Fotoquelle: Melanie Socha

Zutaten (für zwei Portionen):

125 g Rucola
200 g Feto (fermentierter Tofu)
200 g Gurke
200 g Tomaten
70 g schwarze Oliven
500 g Wassermelone
50 g Walnüsse
Saft von einer Limette
4 EL Olivenöl
1 EL Crema di Balsamico
Salz, Pfeffer
etwas frisches Basilikum (zur Garnitur)

Zubereitung:

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Rucola abwaschen und trocken schleudern. Feto mit einer Gabel zerdrücken. Gurke und Tomate abwaschen und in Viertel schneiden. Wassermelone schälen und in Würfel schneiden. Limettensaft, Olivenöl und Crema di Balsamico miteinander verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Salatzutaten, Oliven und Walnüsse in einer Schüssel vermischen. Mit dem Dressing beträufeln und mit etwas frischem Basilikum bestreut servieren.

Tipp: 

Für die Erzeugung von Feto wird Tofu mit veganen Joghurtkulturen fermentiert. Das verleiht dem Produkt eine angenehm säuerliche Note. Er kann als eine vegane Alternative zu Schafskäse (Feta) verwendet werden.

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