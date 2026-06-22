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Erdbeer-Quark-Tiramisu

Dessert

Erdbeer-Quark-Tiramisu

22.06.2026, 02.00 Uhr
von Melanie Socha
Ein erfrischendes Dessert mit Erdbeeren, Quark und Frischkäse, das in Gläsern serviert wird. Perfekt für den Sommer, einfach zuzubereiten und ein echter Hingucker.
Melanie Socha
Erdbeer-Quark-Tiramisu Fotoquelle: Melanie Socha

Zutaten (für fünf Gläser)

  • 400 g Erdbeeren
  • 6 Löffelbiskuits
  • Saft von 1 Orange
  • 100 g Frischkäse
  • 100 g Quark (40 % Fett)
  • 200 ml Schlagsahne
  • 3 Blatt Gelatine
  • 20 g Puderzucker
  • 1 Päckchen Vanillezucker

Zubereitung

Den Boden der Gläser mit Löffelbiskuits auslegen und mit dem Orangensaft beträufeln. Sahne steif schlagen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Erdbeeren abwaschen und trocken tupfen. Fünf besonders schöne Erdbeeren zur Seite legen, den Rest in Scheiben schneiden. Quark, Frischkäse, Puderzucker und Vanillezucker verrühren. Gelatine ausdrücken, in einen Topf geben und unter Rühren bei geringer Hitze vorsichtig auflösen, nicht kochen lassen.

Drei Esslöffel der Quarkcreme hineingeben und gut unterrühren. Die Gelatine-Masse etwas abkühlen lassen. Dann zügig mit der restlichen Quarkcreme verrühren. Die Sahne unterheben. Die Hälfte der Erdbeeren auf den Löffelbiskuits verteilen. Die Hälfte der Quarkcreme darauf geben. Restliche Erdbeeren darauf legen und mit einer Schicht Quarkcreme bedecken. Für zwei bis drei Stunden in den Kühlschrank stellen. Mit je einer Erdbeere dekoriert servieren.

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