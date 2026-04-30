Frühlingsfrühstück: French-Toast mit Erdbeeren

Rot, süß und lecker gehören Erdbeeren zum Frühjahr wie die Baumblüte und das erste Eis am Stiel. Und für ein Verwöhnfrühstück eignen sie sich nicht nur klassisch als Erdbeermarmelade!
Erdbeeren waschen, trocken tupfen, vom Strunk befreien, in Scheiben schneiden und in eine Schüssel geben. Zitrone waschen, trockenreiben und pressen. Die Hälfte der Zitronenschale abreiben und mit 2 EL Zitronensaft und 1 EL Ahornsirup über die Erdbeeren geben.
Eier und Milch mit restlicher Zitronenschale und Zimt und Zucker verquirlen und die Brotscheiben darin nacheinander von beiden Seiten tränken, bis sie die die Flüssigkeit aufgesogen haben.
Währenddessen Butter in einer (gusseisernen) Pfanne erhitzen. Brotscheiben darin nacheinander von beiden Seiten goldbraun braten. Auf Teller geben, mit Puderzucker bestreuen, restlichen Ahornsirup darüber geben und mit den Erdbeeren belegen. Zum Schluss mit Blüten garnieren und warm genießen.
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