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Som tam: Grüner Papayasalat

Asiens Streetfood

Som tam: Grüner Papayasalat

23.03.2026, 01.00 Uhr
von Sarah Hegemann
Viet Shao, "TikTok Food Creator of the Year 2024", veröffentlicht sein erstes Kochbuch "Taste of Asia" mit authentischen Rezepten aus Asiens Streetfood-Küchen. Vom Papayasalat Som tam bis zu Japans Izakayas bietet es eine kulinarische Reise mit einfachen Anleitungen.
Becker Joest Volk Verlag
Som Tam  Fotoquelle: Becker Joest Volk Verlag
Becker Joest Volk Verlag
Taste of Asia von Viet Shao  Fotoquelle: Becker Joest Volk Verlag

In seinem ersten Kochbuch nimmt Viet Shao („TikTok Food Creator of the Year 2024“) seine Leser mit auf eine kulinarische Reise durch Asiens Streetfood-Küchen.  Von Vietnams Garküchen über Thailands Streetfood-Märkte bis zu Japans Izakayas vereint das Buch authentische, unkomplizierte Rezepte mit gelingsicheren Anleitungen. Auch der grüne Papayasalat 
Som tam ist in dem Buch zu finden.

Zutaten für zwei Personen:

1 unreife grüne Papaya
2 Knoblauchzehen
1–2 rote Chilis (nach Belieben)
25 g Palmzucker (alternativ Vollrohrzucker)
1 EL getrocknete Garnelen
3 EL geröstete, ungesalzene Erdnusskerne
1–2 asiatische Langbohnen
(Long Beans, alternativ grüne Bohnen)
100 g Kirschtomaten
Saft von ½ Limette
2 EL Fischsauce
Außerdem:
großer Mörser (siehe auch Tipp)

Zubereitung (30 Minuten):

Papaya schälen, halbieren, entkernen, in zwei Millimeter dünne Streifen schneiden oder hobeln. In eine Schüssel geben, mit sehr kaltem Wasser bedecken, damit sie knackiger werden, und mindestens 15 Minuten ruhen lassen. Inzwischen Knoblauch schälen, grob hacken. Falls verwendet, Chilis waschen, nach Belieben entkernen, ebenfalls grob hacken. Palmzucker in einem großen Mörser zerstoßen. Knoblauch und Chilis hinzufügen, leicht zerstampfen. Garnelen hinzufügen, grob mörsern. Dann zwei Esslöffel Erdnüsse hinzufügen, grob zerstoßen. Papayastreifen in ein Sieb abgießen, abtropfen lassen. Wasser in einem kleinen Topf aufkochen. Bohnen waschen, in zwei bis drei Zentimeter große Stücke schneiden, blanchieren (sie sollen Farbe und Biss bewahren), abgießen, kalt abschrecken. Dann mit der Papaya zur Garnelenmischung in den Mörser geben und alles vorsichtig stampfen, sodass die Aromen sich verbinden. Falls der Mörser nicht groß genug ist, in einem anderen stabilen Gefäß weiterarbeiten. In eine Schüssel umfüllen. Kirschtomaten abspülen, halbieren, zusammen mit Palmzucker, Limettensaft und Fischsauce zur Papayamischung geben, gut vermengen. Den Papayasalat auf Schalen verteilen und mit den restlichen Erdnüssen garnieren.

Tipp:

Kein Mörser da? Macht nichts, man kann auch in einer Schüssel mit einem Kartoffelstampfer oder einer Gabel arbeiten, denn hier wird nur grob zerdrückt. Vorher Palmzucker zerstoßen, Erdnüsse grob hacken.

Das Buch:

„Taste of Asia“
von Viet Shao, Becker Joest Volk Verlag, 192 Seiten, 64 Rezepte, 29,95 Euro
ISBN: 978-3-95453-382-4

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