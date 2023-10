100 Jahre Disney: Diese Filme sollte jedes Kind gesehen haben

Am 16. Oktober ist es soweit - der US-amerikanische Walt-Disney-Konzern wird 100 Jahre alt. „Es macht irgendwie Spaß, das Unmögliche zu tun“, sagte einst Walt Disney, der Gründer des heute milliardenschweren Unternehmens. Er startete seine Karriere als Werbezeichner und entdeckte in dem Zusammenhang seine Leidenschaft für Trickfilm. Mit nur 40 Dollar soll sich der Zeichentrick-Pionier auf den Weg nach Hollywood gemacht haben, wo er dann im Jahr 1923 gemeinsam mit seinem Bruder die Walt Disney Company gründete.

„Denkt immer daran: Mit einer Maus fing alles an“, sagte Walt Disney ca. 30 Jahre später in einem TV-Programm, als seine Zeichentrickfilm-Produktionsfirma bereits eine der erfolgreichsten in den USA war. Für seine Werke erhielt der Comic-Zeichner und Filmproduzent im Laufe seiner Karriere insgesamt 26 Oscars und setzte irrsinnige Ideen wie das Disneyland in die Tat um. Im Jahr 1966 verstarb Walt Disney im Alter von 65 Jahren. Doch die Marke Disney lebt weiter - in den Filmen, der Musik, den Figuren und auch den Themenparks. Die zauberhaften Geschichten beflügeln die Fantasie des Publikums und begeistern sowohl kleine als auch große Zuschauer:innen. Einige der Filme, die man gesehen haben sollte, sind die folgenden: