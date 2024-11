„Der gute Bulle“ Armin Rohde im Interview über Fredo

Armin Rohde: Das sind Gedanken, die ich mir beim Drehen nicht mache. Ich bekomme mein Drehbuch, lerne meinen Text und Regisseur Lars Becker, die Kollegen und ich schauen dann gemeinsam, was uns dazu einfällt und wie wir das am besten und am Glaubhaftesten umgesetzt bekommen. Ich beurteile Figuren beim Arbeiten nie, das hinderte mich sonst daran, eine Figur wirklich in der Tiefe zu spielen. Bei jeder Figur arbeite ich von Moment zu Moment und von Situation zu Situation. Am Ende wundere mich manchmal selbst darüber, was für ein Gesamteindruck von einem Menschen entsteht, den ich gespielt habe.

Armin Rohde: Nehmen wir mal an, es gäbe genauso einen Bullen im richtigen Leben. Dann glaube ich, dass so jemand nach so vielen Dienstjahren im Beruf einfach unglaublich abgewetzt und durchgescheuert ist. Gleichzeitig hat er aber auch Mittel gefunden, nicht nur verletzt und wund herumzulaufen. Verletzlichkeit kann man sich in gewissen Situationen nicht leisten, wenn man überleben will. Oder auch, wenn man einfach nur gesund bleiben will. Dann kann man gewisse Dinge einfach nicht zulassen. Das hat Fredo gelernt und so geht er auch mit seiner Diagnose um – er macht das, was er gelernt hat und was er am besten kann – nämlich Bulle sein. Ein Bulle ist ein Bulle, ist ein Bulle, ist ein Bulle…