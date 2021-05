Die Grill-Saison beginnt

Zubereitung Steaks: Die Steaks zuerst bei niedriger Hitze (circa 120 °C) im indirekten Bereich des Grills bis zu einer Kerntemperatur von 55 °C ziehen lassen. Dann vom Grill nehmen, an einem warmen Ort 10 Minuten ruhen lassen und den Grill in der Zwischenzeit auf eine möglichst hohe Temperatur einstellen. Jetzt werden die Steaks über der direkten Hitze kräftig von beiden Seiten jeweils 1 bis 2 Minuten angeröstet. Vor dem Servieren nochmal für 2 Minuten ruhen lassen

Fleischlos lecker Wer lieber auf Fleisch verzichten möchte, kann auch Tofu grillen. Räuchertofu macht sich sehr gut auf dem Grill, da er fester als Naturtofu ist und aromatischer schmeckt. Seidentofu hat eine zu weiche Konsistenz. Wichtig ist, dass der Tofu vor dem Grillen gründlich ausgepresst wird. Zum Marinieren sind beispielsweise mediterrane Kräuter wie Thymian, Rosmarin und Oregano geeignet. Aber auch Knoblauch-, Paprika- oder Ingwerpulver passen geschmacklich gut. Der Tofu wird in Würfel geschnitten und zusammen mit ebenfalls gewürfeltem Gemüse auf Schaschlik-Spieße gesteckt. Bevor er auf den Grill darf, wird er mit Rapsöl bestrichen, damit er nicht am Rost hängen bleibt. Tofu ist übrigens sehr schnell gar. Er wird daher am besten nicht direkt in die Mitte gelegt.