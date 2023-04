Gewässer im Garten: Mit diesen Tipps gelingt der hauseigene Teich

Bei größeren Springbrunnen ist es meist erforderlich, ein Wasserreservoir in den Boden einzulassen oder mit einem großen Becken zu arbeiten, um einen Kreislauf des Wassers zu ermöglichen. Je nach Leistungsfähigkeit der Pumpe kann eine Fontäne erzeugt werden, aber auch viele andere Formen von Wasserspielen wie etwa das Quellen aus einem großen Stein, ein Verlauf über mehrere Becken oder ein Wasserfall sind möglich. Springbrunnenbesitzer sollten darauf achten, dass immer genug Wasser im System ist, dass es sauber bleibt und dass im Winter die Pumpe nicht einfrieren kann. Eine andere schöne Möglichkeit für ein Gewässer im Garten ist der Gartenteich, der je nach Platz in verschiedenen Größen angelegt werden kann. Wichtig ist es, offene Gewässer so abzusichern, dass niemand hineinfallen und ertrinken kann. Für kleine Teiche werden oft fertige Wannen eingesetzt. Sie können mit geeigneten, nicht zu sehr wuchernden Pflanzen in Pflanzkörben sowie Dekorationen oder einem Wasserspiel zum Blickfang werden.