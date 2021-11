Handball-EM 2022: Der Griff nach dem Titel

Im Januar tritt die DHB-Auswahl bei der Handball-Europameisterschaft in der Slowakei und in Ungarn an. Deutschlands beste Handballer haben im kommenden Januar wieder einen prallgefüllten Terminkalender. Kurz nach dem Jahreswechsel kommen der neue Kapitän Johannes Golla und Kollegen zum Trainingslager zusammen. Ihr Ziel: die EHF EURO 2022. Mit einer völlig neuen Formation.

Um diese noch bei der EM auch in der Hauptrunde fortzuschreiben, muss die Vorrunde mindestens mit Platz zwei beendet werden. Die Medaillen werden am 30. Januar in Budapest vergeben. Für den Deutschen Handballbund werden die kommenden Jahre aufregend – denn in Deutschland finden mit der U21-WM 2023, die EHF EURO 2024 der Männer, 2025 gemeinsam mit den Niederlanden die Frauen-WM und 2027 die Männer-Weltmeisterschaft statt. Das Paket hat einen einfachen Titel: "Jahrzehnt des Handballs".