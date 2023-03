Veranstaltungstipps: Ausstellungen und ein Ritterfest

Noch bis zum 23. April ist in der Kunsthalle Emden die Ausstellung „Nolde/Rohlfs. Zwei Künstlerleben“ zu sehen. Gezeigt werden mehr als 100 Werke von Emil Nolde und Christian Rohlfs, die als wichtige Vertreter des Expressionismus gelten. Bei der Ausstellung wird auch darauf eingegangen, dass Nolde sich dem NS-Regime andiente, während Rohlfs nicht explizit politisch agierte. Was bedeutet die ideologische Haltung eines Künstlers für sein Werk?

Wo: Kunsthalle Emden, Hinter dem Rahmen 13, 26721 Emden

Infos: www.kunsthalle-emden.de

Großes Ritterfest an Ostern

Von Samstag bis Montag, 8. bis 10. April, findet das 16. Oster-Ritterfest auf der Zitadelle Spandau statt. Gaukler, Händler und Handwerker sorgen ab 10 Uhr täglich für mittelalterliches Treiben, auch die Band Corvus Corax tritt auf. Erwachsene zahlen an der Tageskasse 14 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren sieben Euro. Ritter in Vollrüstung kommen kostenlos auf das Ritterfest, Gewandete sowie Studenten zahlen an der Tageskasse elf Euro.