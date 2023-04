Veranstaltungstipps: Ballett und Automesse

Wo: Montag, 10. April, 14.30 Uhr, Theater Gera, Theaterplatz 1

Infos: www.theater-altenburg-gera.de

Ein Besuch im Schloss

Die Residenz Würzburg zählt zum Unesco-Welterbe und ist eines der bedeutendsten Barockschlösser Europas. Sie ist in den Monaten April bis Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17.15 Uhr) geöffnet. Die Eintrittskarte berechtigt zur Teilnahme an einer der in kurzen Abständen angebotenen Führungen durch die Residenz, die etwa 30 Minuten dauern. Der Eintritt in den Hofgarten und die Hofkirche ist frei.