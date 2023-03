Veranstaltungstipps: Bühnenshow, Ausstellung und Museum

Christian Ehring zum aktuellen Stand der Dinge Christian Ehring ist als Kabarettist, Musiker, Moderator und Autor nicht nur ein Multi-Talent, sondern auch der Mann, der die Probleme unserer Zeit in Formaten wie „Extra 3“ oder „heute show“ betont trocken und satirisch zu brüllend-komischen Anekdoten aufbereitet. Mit seinem Solo-Programm „Stand jetzt“ tourt er durch die Republik, um die Menschen – genau – auf den neuesten Stand zu bringen. Am 18. März gastiert er in der Stadthalle Mülheim.

Wo: Stadthalle Mülheim, Theodor Heuss Platz 1, 45479 Mülheim

Infos: www.stadthalle-muelheim.de „Neues Licht aus Pompeji“ Was haben die Römer gesehen, wenn sie nachts feierten, arbeiteten, lebten, liebten? Die Ausstellung „Neues Licht aus Pompeji“ lädt ein, zu entdecken, was nicht mehr sichtbar ist: Licht der Vergangenheit. Keine andere Stadt der Antike hat so viele Beleuchtungsgeräte hervorgebracht wie das tragisch verschüttete Pompeji. Die Ausstellung bringt 180 Bronzeoriginale aus den Vesuvstädten nach München.

Wo: Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, Katharina-vonBora-Straße 10, 80333 München

Infos: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de Das World Trade Center als Panorama von Asisi Der Künstler Yadegar Asisi gibt den Besuchern seiner Ausstellung „NEW YORK 9/11 – Krieg in Zeiten von Frieden“ die Gelegenheit, einen Blick auf das berühmte World Trade Center am Morgen vor den Anschlägen vom 11. September 2001 zu werfen. Die Schau im Leipziger Panometer erinnert an die weitreichenden Folgen der Terroranschläge für die ganze Welt – bis heute. Geöffnet ist täglich von 10 bis 17 Uhr, die Ausstellung läuft noch bis Sommer.

Wo: Panometer, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig

Infos: www.panometer.de Die Geschichte Kiels kennenlernen Die Geschichte Kiels ist sehr facettenreich und wegen der Lage der Stadt naturgemäß stark mit dem Meer verbunden. Schließlich ist Kiel unter anderem als Marine-, Segelsport- und Werftenstandort bekannt. In der denkmalgeschützten Fischhalle können Besucher in einer modernen Präsentationsform jede Menge Wissenswertes über die Hafenstadt erfahren. Die Dauerausstellung ist Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.