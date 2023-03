Veranstaltungstipps: Planetarium, Museen und ein Vortrag

Deutschlands berühmteste Langzeitwanderin Christine Thürmer spricht am 24. März, 19.30 Uhr in „Die große Trail-Show – Die besten Wege aus 60000 km zu Fuß“ im Congress Centrum Suhl über ihre Abenteuer und Herausforderungen, über Klapperschlangen, Bären, Vulkanwüsten und Sümpfe, die sie überwunden hat – mit und trotz Übergewicht und X-Beinen. Lustige und spannende Anekdoten sowie jede Menge Tipps für Outdoor-Fans begleiten den Vortrag.

Bald ist wieder Ostern und zahlreiche Schokoladen-Hohlfiguren in Form von Hasen und Küken werden gegessen. Doch wie werden diese hergestellt? Und wie wird aus Kakaobohnen Schokolade? Diese und weitere Fragen werden bei einem Besuch im Schokoladenmuseum in Köln beantwortet. Wer möchte, kann bei einer öffentlichen Führung mitmachen oder sich vorab online für eine Verkostung oder einen Workshop, bei dem Schokotafeln hergestellt werden, anmelden.

Wo: Am Schokoladenmuseum 1a, 50678 Köln

Infos: www.schokoladenmuseum.de

Museen erleben

Am 25. März findet die Lange Nacht der Museen in Stuttgart statt, bei der rund 64 Museen, Galerien und Co. ihre Türen für alle nachtaktiven Kunst- und Kulturliebhaber öffnen. Von 18 bis 1 Uhr können Besucher an einem vielseitigen Programm von Ausstellungen, Live-Musik, Führungen und weiterem teilnehmen. Ein Special ist dabei unter anderem die Weinverkostung im Weinbaumuseum. Tickets gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse.