Veranstaltungstipps: Schlösser, Ausstellungen und ein Planetarium

40 Jahre Heaven 17

In den 80er-Jahren gehörten die Briten zu den Großen am Pop-Musik-Himmel. Heaven 17 hatten Hits am Fließband. Glenn Gregory und Martyn Ware gehörten aber – ähnlich wie die Kollegen von Depeche Mode – zu jenen Synth-Bands, die politisch kein Blatt vor den Mund nahmen und nehmen. Mit „(We Don’t Need This) Fascist Groove Thang“ war 1981 klar umrissen, worum es ging. „Temtation“ und „Come Live With Me“ zementierten den seit 40 Jahren anhaltenden Erfolg.