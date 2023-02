Veranstaltungstipps: Tanz-Shows, Rosenmontagsball und Auftritt einer Kleinkünstlerin

„Mein Baby gehört zu mir“ Es ist wohl DAS Zitat aus dem Kult-Film „Dirty Dancing“, das natürlich auch in der gleichnamigen Live-Show nicht fehlen darf. Vom 22. bis zum 26. Februar gastiert die packende Tanz-Show im Metropol Theater in Bremen. Auf das Publikum warten ein Auf und Ab der Gefühle, mitreißende Tänze sowie die bekannten Hits, darunter „She‘s Like The Wind“ und „Hungry Eyes“. Bereits mehr als acht Millionen Zuschauer haben „Dirty Dancing – Das Original live on tour“ bereits gesehen.

Wo: Metropol Theater, Richtweg 7, 28195 Bremen

Infos: www.bb-promotion.com/veranstaltungen/dirty-dancing Ausflug in die Welt des Walzerkönigs Mit einem neuen Programm kommt die große Johann Strauss Revue am 26. Februar um 15.30 Uhr Station nach Werningerode. Mit international bekannten Solisten, dem Wiener Walzer Orchester und einem bezaubernden Ballett sollen die Besucher in die Welt von Walzerkönig Johann Strauss entführt werden. Auf dem musikalischen Programm stehen weltberühmte Walzer, Märsche und Polkas des österreichischen Komponisten.

Wo: Harzer Kultur- und Kongresszentrum, Albert-Bartels-Straße, 38855 Wernigerode

Infos: www.johann-strauss-revue.de Feiern für den guten Zweck In den letzten drei Jahrzehnten hat sich der Rosenmontagsball der AIDS-Hilfe Ulm zu einer Traditionsveranstaltung entwickelt. In der aktuellen Session steht das jecke Zusammenkommen unter einem königlichen Motto. Der Veranstalter lädt am 20. Februar ab 20 Uhr zu einer „Royal Night“ ins Ulmer Roxy ein. Dabei soll die ganze Nacht getanzt werden. In den Tanzpausen gibt es ein Showprogramm mitsamt Kostümprämierung. Der Erlös kommt der regionalen AIDS-Hilfe zugute.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Wo: Roxy, Schillerstraße 1/12, 89077 Ulm

Infos: www.aidshilfe-ulm.de „30 Jahre Zenit“ mit Nessi Tausendschön In den vergangenen 30 Jahren stand Annette Maria Marx als Nessi Tausendschön auf den Brettern deutscher Kleinkunstbühnen. Als Professionelle weiß sie nur zu gut: Satire bewirkt nichts. Doch seit Böhmermann wissen wir, dass es für eine Staatsaffäre allemal reicht. Mit ihrem aktuellen Programm „30 Jahre Zenit“ möchte die 59-Jährige am 25. Februar ab 20 Uhr ihr Publikum in Anröchte begeistern.