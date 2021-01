Ob Neubau oder Kauf im Bestand: Die Immobilienpreise in Deutschland steigen und steigen. Daher sollten Kaufinteressenten den eigenen finanziellen Rahmen frühzeitig klar abstecken. Wichtig sind mindestens 20 Prozent Eigenkapital.

Der Kauf einer Immobilie ist für die allermeisten Menschen das größte finanzielle Abenteuer ihres Lebens. Aber ob Hausbau oder der Erwerb im Bestand: Es gibt eine Reihe wichtiger Fragen, die Kaufinteressenten dringend vorab beantworten sollten. Die wichtigste lautet: Kann ich mir überhaupt eine Immobilie leisten? Und wenn ja, wie viel Immobilie kann ich mir leisten? Das gilt vor allem aufgrund der weiterhin steigenden Preise für Wohneigentum. "In Anbetracht der aktuellen angespannten Marktlage bei gebrauchten Immobilien sollte man den eigenen finanziellen Rahmen klar abstecken, schon bevor man sich auf die Suche nach einer geeigneten Immobilie macht", empfiehlt Roland Hustert, Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH NordWest. Eine eingehende Finanzierungsberatung bei der eigenen Sparkasse oder Hausbank und gegebenenfalls bei einem anderen Finanzierer sei daher unerlässlich. "Wer seine finanziellen Möglichkeiten kennt, kann sich spontan entscheiden und einen sehr kurzfristigen Kaufvertragsabschluss anbieten", betont Roland Hustert.

Um einen Eindruck über die Marktentwicklung zu erhalten: Während die Immobilienpreise in Deutschland 2017 um durchschnittlich fast neun Prozent angestiegen sind, wurde für 2018 eine Immobilienpreisentwicklung von gut plus fünf Prozent prognostiziert. Im Jahr 2019 stiegen die Preise nochmal um drei Prozent, heißt es bei der Finanzberatung Dr. Klein. In den sieben größten Städten (Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart, Köln und Düsseldorf) legten die Preise für Eigentumswohnungen seit 2015 um die Hälfte zu. Selbst in dünn besiedelten ländlichen Gegenden betrug der Anstieg nach Zahlen des Statistischen Bundesamts im selben Zeitraum rund ein Drittel.

Auch die Covid-19-Pandemie hat nichts an der Beliebtheit der Immobilie verändert. Auf einen Nachfrageüberhang weist Jürgen Michael Schick vom Maklerverband IVD hin. "Es ist ein deutlicher Nachfrageüberhang sowohl nach Miet- als auch nach Eigentumswohnungen zu verzeichnen."

Der Vorteil für Käufer: Die steigenden Preise treffen auf Zinsen auf einem sehr niedrigen Niveau. Daran wird sich laut Experten auch zunächst nichts ändern, sodass günstige Finanzierungen möglich sind. Die aktuellen Bauzinsen für eine Standardfinanzierung liegen bei etwa 0,9 bis ein Prozent effektiv. Trotzdem sollten einige Parameter stimmen, unter anderem das Eigenkapital. Wer kein oder nur wenig Eigenkapital einsetzt, bezahlt höhere Zinsen, braucht tendenziell länger zur Entschuldung und trägt das Risiko, dass bei einem vorzeitigen Verkauf unterm Strich Schulden zu Buche stehen. 20 Prozent sollten es schon sein. "Zum Eigenkapital gehören übrigens auch alle Sparverträge zur Altersvorsorge wie Renten- und Kapitallebensversicherungen und sonstige Geldanlagen. Wer sie nicht als Eigenkapital einsetzt, muss mehr Kredit aufnehmen und braucht länger für die Tilgung. Oft ist es sinnvoll, die Sparverträge zu kündigen, das Guthaben zur Darlehensreduktion zu verwenden und die Sparrate für die Tilgung einzusetzen", rät die Verbraucherzentrale.

Kaufnebenkosten nicht vergessen

Mit den reinen Anschaffungskosten der Immobilie ist es nicht getan. Die Nebenkosten kommen hinzu: von der Grunderwerbsteuer über die Notargebühren bis hin zu Eintragungsgebühren im Grundbuch und einer möglichen Maklercourtage. Als Faustformel gilt: Bis zu zehn Prozent des Immobilienpreises fallen als Kaufnebenkosten an.

ZU GEWINNEN: Handbuch Geldanlage

Wie lege ich mein Geld richtig an? Umfassende Antworten auf diese Frage enthält das 416 Seiten dicke "Handbuch Geldanlage" der Stiftung Warentest, das als Bibel der Geldanlage gilt. Enthalten sind unter anderem Anlagestrategien für unterschiedliche Anlegertypen – von der einfachen Zinsanlage über Aktien, Fonds bis hin zu Anleihen und Rohstoffen. Das verständlich geschriebene, mit vielen Grafiken versehene "Handbuch Geldanlage" kostet 39,90 Euro (ISBN: 978-3-7471-0205-3). prisma und Stiftung Warentest verlosen fünf Exemplare von "Handbuch Geldanlage". Einfach bis zum 5.2.2021 unter der Rufnummer 01379/888515* anrufen und mit etwas Glück gewinnen.

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz

Serie: Meine FINANZEN