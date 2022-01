Altersarmut bei Frauen – was Sie dagegen tun können

Die Zahlen sind erschreckend: Laut der Deutschen Rentenversicherung erhielten Frauen 2018 im Durchschnitt 437 Euro weniger Altersrente pro Monat als Männer. Gleichzeitig sorgen Frauen privat weniger vor, wie die Swiss Life Deutschland in einer Analyse feststellt. Demnach sind 56 Prozent der Kunden, die ein Altersvorsorgeprodukt abschließen, männlich, nur 43 Prozent sind weiblich.

Die Folge davon: Laut dem Statistischen Bundesamt sind 20 Prozent der Frauen über 65 Jahre armutsgefährdet, bei ihren männlichen Geschlechtsgenossen sind es 15 Prozent. Die Ursachen liegen auf der Hand. „Aufgrund des Nachwuchses haben Frauen durchschnittlich weniger Erwerbsjahre als Männer und sie sind, nachdem die Kinder auf der Welt sind, oft eine gewisse Zeit in Teilzeit tätig“, macht Lena Lochner von der Bayerische Vermögen Management klar. Und das schmälert das Lebenseinkommen. „Dazu kommt, dass Frauen generell weniger verdienen und oft fälschlicherweise annehmen, ein Ehemann sei eine Altersvorsorge“, stellt Carmen Bandt von der Kidron Vermögensverwaltung fest. „Doch ist der Mann bei einer Trennung zwar für die Kinder unterhaltspflichtig, aber nur sehr begrenzt für die Frau.“

Frauen sollten also handeln. Aber wie? „Im ersten Schritt gilt es immer zu verstehen, was die Rentenlücke bedeutet und wie viel Geld jemand braucht, um im Alter den gewohnten Lebensstandard aufrechterhalten zu können“, macht Bandt klar. Ein Rechenbeispiel soll das verdeutlichen. „Kernproblem ist die Inflation, die das Geld laufend entwertet“, macht Bandt klar. „Wenn wir eine durchschnittliche Inflationsrate von 2,5 Prozent annehmen, dann brauchen Sie in 40 Jahren, um sich das Gleiche wie heute mit 2 000 Euro im Monat kaufen zu können, einen Betrag von 5 370 Euro monatlich.“