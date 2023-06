Investieren für Einsteiger: Damit können Sie beim Aktienkauf nichts verkehrt machen

Viele wissen es: Mit Aktien kann man über längere Zeiträume – etwa zehn Jahre oder mehr – ordentliche Renditen einfahren. Wer zum Beispiel im Mai 2013 in einen DAX-Indexfonds Geld investierte, hätte sein Kapital bis heute (Mai 2023) in etwa verdoppelt. Börsengehandelte Indexfonds (Exchange Traded Funds, kurz: ETFs) bilden den Referenzindex, in diesem Fall den deutschen Leitindex, eins zu eins nach. Damit verteilen Anleger ihr Kapital auf viele verschiedene Werte. So enthält der DAX die 40 größten, börsennotierten Unternehmen des deutschen Marktes.