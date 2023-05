Finanztipps: Versicherungen regelmäßig individuell prüfen

Im Jahr 2021 gaben die privaten Haushalte in Deutschland laut Statista im Schnitt etwa 130 Euro monatlich für ihren Versicherungsschutz aus. Insgesamt bestehen bei den deutschen Versicherungsgesellschaften knapp 465 Millionen Verträge, meldet der GDV – Gesamtverband der Versicherer: „Es liegt in der Natur der Menschen, schützen zu wollen, was ihnen am Herzen liegt: die Familie, das Haus oder auch den Betrieb.“ Wichtig dabei ist die Individualität, betont der GDV weiter: „Versicherungsschutz ist so vielfältig wie die Risiken der Kunden. Natürlich braucht nicht jeder jede Versicherung. Vielmehr muss jede Person und jedes Unternehmen für sich entscheiden, welche Risiken abgesichert werden müssen und welche allein getragen werden können.“ Daher betont auch die Verbraucherzentrale: „Versicherungen sind wichtig. Wer sich vor Vertragsabschluss gut informiert, kann viel Geld und Ärger sparen.“ Denn viele Menschen seien keineswegs gut gewappnet gegen Schäden oder Einbußen. Entscheidend sei, dass existenzbedrohende Risiken richtig versichert sind. Als existenziell wichtig sehen die Verbraucherschützer die Haftpflichtversicherung; auch die Hausratversicherung sei letztlich unverzichtbar. Sehr wichtig sind laut Verbraucherzentrale auch Versicherungen wie die Risikolebensversicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung und die Wohngebäudeversicherung. Als Zusatz zur Wohngebäudeversicherung empfehle sich zudem der Abschluss einer Elementarschadenversicherung.