Geld leihen: Alles, was sie über Kredite wissen müssen

Wie kommen Verbraucher an den Kredit? Wer ein Girokonto und/oder eine Kreditkarte hat und sich bereits einen Verfügungsrahmen gesichert hat, kann einfach loslegen und Geld bis zum Limit ausgeben. Doch Vorsicht: Die Zinsen sind hier vergleichsweise hoch. Und fürs Überziehen der Kreditlinie zahlt man noch obendrauf. Einige Kunden verlieren zudem den Überblick, sie laufen in eine Schuldenfalle. Verbraucher sollten diese Kredite nur bei kurzzeitigem Engpass, der bald ausgeglichen wird, nutzen.

Günstiger sind in der Regel klassische Ratenkredite. Wer dauerhaft mit seinem Girokonto im Soll steht, könnte also überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, einen Kredit bei einer Bank aufzunehmen. Vergleichsportale helfen bei der Suche nach günstigen Angeboten. Allerdings warnen Verbraucherschützer vor unseriösen Anbietern. So sei Vorsicht geboten, wenn Angebote schnelle Soforthilfe versprechen oder mit „Schufa-freien“ Krediten werben, heißt es bei der Verbraucherzentrale. Eine Bank holt in der Regel eine Auskunft bei der Wirtschaftsauskunftei Schufa ein, um die Kreditwürdigkeit zu prüfen.