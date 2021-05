Immobilienrente: Wie funktioniert das?

Entsprechende Modelle zur Immobilienverrentung sind in den USA oder Großbritannien schon seit vielen Jahren etabliert. "Eat your bricks" ("Essen Sie Ihre Ziegel") nennt man sie dort auch gerne – oder finanztechnisch korrekter: Reverse Mortgage-Lösungen. In Deutschland kennt man sie als Umkehrhypothek. Immobilienbesitzer beleihen dabei ihr Objekt, das später entweder in Teilen oder ganz an die Kreditgeber übergeht. Die Immobilienbesitzer wiederum behalten lebenslanges Wohnrecht. Das Finanzierungsmodell ähnelt daher auch der Leibrente, die in Deutschland eher bekannt ist.