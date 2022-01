Klimaziel wird teuer, aber Nichtstun noch teurer

Eine Zahl schwebt derzeit über allem: 1,5. Auf 1,5 Grad soll die Zunahme der Erderwärmung begrenzt werden, um gravierende Folgen des Klimawandels noch abzuwenden. Darum ging es auch bei der 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müsse der private und der öffentliche Sektor viel Geld in die Hand nehmen, rechnen Experten des Vermögensverwalters DWS vor. Laut der Climate Policy Initiative (CPI) erreichten Investitionen in den Klimaschutz 2019 und 2020 im Schnitt 632 Milliarden US-Dollar. Das klinge zunächst nach einer beeindruckenden Zahl, kommentieren die DWS-Experten die Zahl, „doch die Schätzungen von CPI suggerieren, dass die grünen Investitionen bis 2030 um das Fünf- bis Sechsfache auf über vier Billionen US-Dollar pro Jahr steigen müssen, damit das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann.“