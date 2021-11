Steuern sparen leicht gemacht

Steuern sparen ist auf der ganzen Welt angesagt. Das Problem: Die allermeisten lohnenswerten Modelle sind entweder illegal (Steuerhinterziehung!) oder aufgrund der Komplexität sehr vermögenden Menschen vorbehalten. Das ist indes kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, denn mit ein paar ganz legalen Tricks können auch Normalverdiener ihre Steuerlast reduzieren. "Viele Menschen wissen gar nicht, was sie alles bei der Steuer ansetzen können. Das Finanzamt berücksichtigt von sich aus als Werbungskosten einen Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1000 Euro – ganz ohne Nachweise. Diese können auch leicht überschritten werden, denn nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig sind die entsprechenden Nachweise über die Ausgaben", sagt Steuerberater Jens Bormann von bjw+p aus Geldern.

Vor allem in der noch immer von der Corona-Pandemie geprägten Zeit spielt auch die steuerliche Begünstigung beim Homeoffice eine wesentliche Rolle. Die Politik hat eine neue Homeoffice-Pauschale von maximal 600 Euro pro Jahr beschlossen. Diese maximal 600 Euro können über den Arbeitnehmer-Pauschbetrag hinaus in Anspruch genommen werden. Die Voraussetzungen: Der Chef muss das Homeoffice angeordnet haben, das Arbeitszimmer muss ein abgeschlossener Raum sein, und das räumlich getrennte Arbeitszimmer darf höchstens zu neun Prozent privat genutzt werden. Ein Schlafsofa für Gäste kann bereits ein Ausschlusskriterium sein. Das sind trotz der Einschränkungen wesentlich gelockerte Regeln. Bislang erkannten die Finanzämter das häusliche Arbeitszimmer in der Regel nur bei solchen Beschäftigten an, die offenkundig nicht alle beruflichen Aufgaben an ihrem Arbeitsplatz erledigen können.