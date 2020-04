| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. April, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 5. April, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Zwei Wochen Ausnahmezustand - wo steht Deutschland im Kampf gegen Corona?

Zwei Wochen Ausnahmezustand - wo steht Deutschland im Kampf gegen Corona? Gäste: Olaf Scholz (SPD, Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen), Alexander Kekulé (Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Martina Wenker (Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen), Christel Bienstein (Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK) e.V.), Jens Südekum (Professor für Internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), Christian Gerlitz (SPD, Bürgermeister und Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt in Jena)

Die Menschen in Deutschland müssen sich auch über Ostern auf strikte Kontaktbeschränkungen einstellen. Bund und Länder haben die bestehenden Regeln bis zum 19. April verlängert. Die Stadt Jena geht sogar noch weiter und hat eine Pflicht für Mund-Nasen-Bedeckungen angeordnet. Doch während sich die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen scheint, beunruhigen Todesfälle in Alten- und Pflegeheimen. Auch nimmt die Zahl an Infizierten unter dem medizinischen Personal und unter Pflegekräften zu. Wie können Risikogruppen besser geschützt werden? Was haben die bisherigen Maßnahmen bei der Corona-Bekämpfung gebracht? Welche Rolle könnten Schutzmasken und Apps zur Kontaktverfolgung spielen? Und wie lange kann die Wirtschaft den Ausnahmezustand noch verkraften? Über diese Fragen diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Sonntag. 5. April, 22.25 Uhr (ZDF)

Sonntag. 5. April, 22.25 Uhr (ZDF) Thema: Corona spezial

Corona spezial Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 6. April, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 6. April, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Virus und die Pflege - werden Altenheime zur Corona-Falle?

Das Virus und die Pflege - werden Altenheime zur Corona-Falle? Gäste: Karl-Josef Laumann (CDU, NRW-Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales), Bernd Meurer (Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste; Betreiber dreier Pflegeheime in Bayern und Rheinland-Pfalz), Prof. Dr. Gerd Fätkenheuer (Ärztlicher Leiter Klinische Infektiologie Uniklinik Köln), Silke Behrendt-Stannies (Altenpflegerin), Prof. Dr. Johannes Pantel (Gerontopsychiater und Professor für Altersmedizin an der Universität Frankfurt)

Karl-Josef Laumann (CDU, NRW-Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales), Bernd Meurer (Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste; Betreiber dreier Pflegeheime in Bayern und Rheinland-Pfalz), Prof. Dr. Gerd Fätkenheuer (Ärztlicher Leiter Klinische Infektiologie Uniklinik Köln), Silke Behrendt-Stannies (Altenpflegerin), Prof. Dr. Johannes Pantel (Gerontopsychiater und Professor für Altersmedizin an der Universität Frankfurt) Im Einzelgespräch: Wiebke Worm (pflegt seit vielen Jahren ihren Ehemann zu Hause)

Wie kann man Pflegeheime und Kliniken besser schützen? Welche Hilfe gibt es für pflegende Angehörige? Experten und Politiker beantworten bei "Hart aber fair" die Fragen von Moderator Frank Plasberg und der Zuschauer.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 22. April, 23.00 Uhr

Mittwoch, 22. April, 23.00 Uhr Thema: Das Thema ist noch nicht bekannt.

Das Thema ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Noch nicht bekannt.

Noch nicht bekannt. Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.