Anne Will – Gäste und Thema: Lockdown nach Weihnachten oder sofort?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 13. Dezember, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 13. Dezember, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Immer mehr Infizierte, immer mehr Tote - harter Lockdown nach Weihnachten oder sofort?

Immer mehr Infizierte, immer mehr Tote - harter Lockdown nach Weihnachten oder sofort? Gäste: - Armin Laschet (CDU, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen), Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern), Uwe Janssens (Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V., DIVI), Julian Nida-Rümelin (Professor für Philosophie und Staatsminister a.D.), Kristina Dunz (stellvertretende Leiterin im Parlamentsbüro, "Rheinische Post")

Am Sonntag könnten sich Bund und Länder auf neue und strengere Maßnahmen einigen, ein harter Lockdown wird bereits gefordert. Diskutiert wird aber weiterhin über die Frage, ob schärfere Regeln nicht schon vor Weihnachten in Kraft treten müssten. War es falsch, mit dem Lockdown light Weihnachten retten zu wollen? Haben Bund und Länder das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Pandemie-Bekämpfung verspielt? Konzentriert sich die Politik zu sehr auf den Impfstoff als Lösung, statt eine langfristige Strategie zu entwickeln? Über diese Fragen diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 14. Dezember, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 14. Dezember, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Macht zu die Tür, die Fenster auf - sieht so das Fest der Vernunft aus?

Macht zu die Tür, die Fenster auf - sieht so das Fest der Vernunft aus? Gäste: Stephan Weil (SPD, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen), Margie Kinsky (Kabarettistin; Mutter von sechs erwachsenen Söhnen), Petra Bahr (Evangelische Theologin; Regionalbischöfin in Hannover; Mitglied des Deutschen Ethikrats), Werner Bartens (Mediziner; leitender Redakteur im Wissenschaftsressort der Süddeutschen Zeitung), Dr. Susanne Herold (Professorin für Infektionskrankheiten der Lunge am Universitätsklinikum Gießen und Leiterin der Abteilung Infektiologie)

Heiligabend bei Durchzug und im kleinsten Kreis, Großeltern, die besser allein bleiben - traurig für die einen, vernünftig für die anderen. Ist dieses Opfer jetzt wirklich nötig? Und haben Kanzlerin und Länderchefs noch Autorität und Willen, diesen harten Lockdown durchzusetzen? Darüber diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 17. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 17. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. Januar, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. Januar, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

