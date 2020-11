Anne Will - Gäste und Thema: Sonntag keine Sendung

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 29. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 29. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die ARD-Talkshow macht an diesem Sonntag Pause. In der ARD läuft um 21.45 Uhr eine neue Folge von "Brokenwood - Mord in Neuseeland". Anne Will meldet sich am 29. November zurück.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 23. November, 21.45 Uhr (ARD)

Montag, 23. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Gottes Wille oder des Menschen Freiheit - was zählt beim Wunsch zu sterben?

Gottes Wille oder des Menschen Freiheit - was zählt beim Wunsch zu sterben? Gäste: Georg Bätzing (Bischof von Limburg; Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz), Dr. Susanne Johna (Internistin, Oberärztin im Sankt Josefs-Hospital in Rüdesheim, Vorsitzende des Marburger Bundes, Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer) Florian Willet (Sprecher des Sterbehilfevereins Dignitas Deutschland), Bettina Schöne-Seifert (Professorin für Medizinethik a,n der Universität Münster); Im Einzelgespräch: Olaf Sander (begleitete seine Mutter beim Suizid)

Nach dem Film "GOTT von Ferdinand von Schirach" die Abstimmung und Diskussion zur Frage: Wie frei ist der Mensch im Wunsch zu sterben? Hat er dabei ein Recht auf ärztliche Hilfe, auf Zuteilung der tödlichen Arzneien? Oder hat die Kirche Recht, die ihren Gott als alleinigen Richter über Leben und Tod sieht? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 25. November, 22.15 Uhr (ARD)

Mittwoch, 25. November, 22.15 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 26. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 26. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

