| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 20. Februar, 22.35 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 20. Februar, 22.35 Uhr (ZDF) Thema: Anschlag in Hanau - Rechter Terror außer Kontrolle?

Anschlag in Hanau - Rechter Terror außer Kontrolle? Gäste: Claudia Roth (B'90/Grüne, Bundestags-Vizepräsidentin), Armin Laschet (CDU, Ministerpräsident NRW), Kübra Gümüşay (Journalistin, Autorin), Matthias Quent (Rechtsextremismus-Forscher), Janine Wissler (Die Linke, Landtags-Fraktionsvorsitzende Hessen, war u. a. Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtages)

Nach dem Anschlag von Hanau sendet das ZDF eine Sonderausgabe. Ursprünglich war für Weiberfastnacht keine Sendung geplant.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 23. Februar, 21.50 Uhr (ARD)

Sonntag, 23. Februar, 21.50 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 26. Februar, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 26. Februar, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Diverse Themen der Woche.

Diverse Themen der Woche. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 2. März, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 2. März, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Nach der Winterpause

Nach der Winterpause Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

