Realverfilmung

Von teleschau

Da der zunächst angedachte Harry Styles keine Lust hatte, den Prinzen in der geplanten "Arielle"-Realverfilmung zu spielen, musste die Suche weitergehen. Nun steht die Besetzung fest.

Arielle hat endlich ihren Prinzen gefunden: Lange war nicht klar, wer in die Rolle des Erik in der geplanten Realverfilmung des Disney-Klassikers "Arielle – Die Meerjungfrau" schlüpfen würde, nachdem der One-Direction-Sänger Harry Styles ablehnte. Nun aber steht fest: Jonah Hauer-King wird den Part übernehmen. Der 24-jährige Brite stand unter anderem für den Film "Die unglaublichen Abenteuer von Bella" vor der Kamera. Zuletzt drehte er "Once Upon A Time In Staten Island" unter der Regie des "The Purge"-Machers James DeMonaco.

Schon seit Sommer ist R'n'B-Sängerin Halle Bailey in der Hauptrolle als Arielle bekannt. Zudem sind Jacob Tremblay ("Raum") als Sprecher von Fisch Fabius, Daveed Diggs ("Blindspotting") als Krabbe Sebastian und Awkwafina ("Ocean's 8") als Möwe Scuttle bestätigt. Melissa McCarthy soll die Hexe Ursula und Javier Bardem den König Triton spielen. Beide seien noch in Verhandlungen, wie "Variety" berichtet.

Wann "Arielle – Die Meerjungfrau" in die Kinos kommen wird, steht noch nicht fest. 2020 will Disney mit der Produktion des Realfilms beginnen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst