Dritte Ehe für Schauspielerin

Von teleschau

Nach wochenlangen Spekulationen hat Schauspielerin Anna Faris es nun offiziell bestätigt: Sie tritt wieder vor den Traualtar.

Im Sommer 2017 gaben Chris Pratt und Anna Faris völlig überraschend ihre Trennung bekannt. Im November letzten Jahres wurde das Schauspieler-Paar nach neun Ehe-Jahren offiziell geschieden. Beide fanden kurz darauf ihr Glück mit neuen Partnern. Erst vor Kurzem gab Pratt Schwarzenegger-Tochter Katherine das Jawort, jetzt zieht seine Ex nach.

Vor einer Woche wurde Faris mit einem verdächtigen Ring an ihrem Finger gesichtet, seitdem brodelte die Gerüchteküche, dass sich die 42-Jährige mit ihrem Freund Michael Barrett verlobt hat. Nun bestätigte die Schauspielerin ganz offiziell ihre Verlobung. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, soll das Paar nach einem romantischen Abendessen von Paparazzi gefragt worden sein, wann die Hochzeit stattfinden werde. Faris hab kurz überlegt und gab dann strahlend zu, dass sie noch kein Datum ausgesucht hätten.

Kennen- und lieben gelernt haben sich die beiden vor zwei Jahren am Set von "Overboard", wo Faris als Schauspielerin und Barrett als Kameramann arbeitete. Die 42-Jährige wird bereits zum dritten Mal vor den Altar treten. Vor ihrer Ehe mit Chris Pratt, mit dem sie den siebenjährigen Sohn Jack hat, war sie von 2004 bis 2008 mit ihrem Kollegen Ben Indra verheiratet. In Deutschland ist Anna Faris vor allem durch ihre Hauptrolle in der "Scary Movie"-Reihe bekannt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst