Dan Aykroyd verrät Details

Von teleschau

Lange wurde spekuliert, nun hat es Dan Aykroyd bestätigt: Im neuen "Ghostbusters"-Film gibt es ein Wiedersehen mit Bill Murray – und weiteren Stars aus dem originalen Kultfilm.

In der US-amerikanischen Radiosendung "The Greg Hill Show" verriet Dan Aykroyd, der ebenfalls im Film mitwirkt, dass nicht nur Bill Murray, sondern auch Sigourney Weaver und Annie Potts zum Cast gehören werden. Über das neue Projekt hatte Aykroyd nur lobende Worte übrig. "Jason Reitman hat ein wundervolles, von Herzen kommendes Skript geschrieben, das die DNA der ersten beiden Filme direkt an die nächste Generation weitergibt", schwärmte der 67-Jährige.

Zu den neuen Gesichtern zählen unter anderem "Stranger Things"-Star Finn Wolfhard, "Annabelle 3"-Entdeckung Mckenna Grace sowie Carrie Coon ("Fargo") und Paul Rudd ("Ant-Man"). Wenig bekannt ist derweil noch über die Handlung des Films. Angeblich handelt er von einer alleinerziehenden Mutter und ihren Kindern – wie diese Story allerdings mit den ersten beiden "Ghostbusters"-Teilen aus den Jahren 1984 und 1989 zusammenhängt, ist nicht bekannt.

Klar ist auf jeden Fall, dass die Neuverfilmung aus dem Jahr 2016 nicht mit "Ghostbusters 2020" in Zusammenhang stehen wird. Fest steht auch, dass Ivan Reitman, Regisseur der ersten beiden Filme, die Produzenten-Rolle übernehmen wird, während sein Sohn Jason auf dem Regiestuhl Platz nimmt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst