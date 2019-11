"Vom Scheunenfest zum Traualtar"

Von Rupert Sommer

Die Kuppel-Erfolgsquote liegt bei "Bauer sucht Frau" deutlich höher als in anderen Datingshows aus dem Hause RTL. Schon 30 Hochzeiten gab es zu verzeichnen. Nun blickt RTL auf die schönsten und rührendsten Momente zurück.

Auch in der laufenden neuen "Bauer sucht Frau"-Staffel fährt Inka Bause Top-Quoten ein, was auch ein Beweis dafür ist, dass sie zu den vertrauenswürdigsten, charmantesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen zählt. Wichtig ist für ihre Land-Kuppelei aber natürlich auch immer wieder die Probe aufs Exempel – quasi als Beleg dafür, dass die Grundidee der Ehe-Anbahnungsreihe auch tatsächlich aufgeht. Also blickt die Jubiläums-Sondersendung " 15 Jahre Bauer sucht Frau – Vom Scheunenfest zum Traualtar" jetzt auf die Highlights der 15 Staffeln zurück, in denen es tatsächlich geklappt hat: 30-mal lernten sich in der RTL-Sendung bereits Heiratswillige lieben und wagten den Schritt vor den Trau-Altar und aufs Standesamt.

Aktuellster Beweis: Stephan und Steffi fanden 2018 bei "Bauer sucht Frau" zueinander. Nun begleitet sie der Sender auf ihrem schönsten Tag – zur Hochzeitsfeier.

Quelle: teleschau – der Mediendienst