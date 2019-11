"Könnte ich noch glücklicher sein?"

Von teleschau

Chandler und Monika wieder vereint: Courteney Cox postete ein gemeinsames Foto mit Matthew Perry und löste bei den "Friends"-Fans Begeisterungsstürme aus.

Über dieses Foto werden sich "Friends"-Fans freuen: Schauspielerin Courteney Cox postete auf Instagram ein gemeinsames Bild mit ihrem ehemaligen Co-Star Matthew Perry, der in der beliebten US-amerikanischen Sitcom ihren Freund und späteren Ehemann spielte. Ratet mal, mit wem ich heute Mittag gegessen habe ... Ich weiß es!! Könnte ich noch glücklicher sein?", schrieb sie unter das Bild, versehen mit dem Schlagwort "real friends" (zu Deutsch: echte Freunde).

Schon Mitte Oktober postete Jennifer Aniston, die ebenfalls Teil des Casts von "Friends" war, auf Instagram ein Gruppenfoto mit den fünf Hauptdarstellern der Serie: Sie selbst, Cox, Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Matt LeBlanc. Daraufhin wurden Gerüchte laut, dass vielleicht eine Reunion möglich wäre. Aniston selbst äußerte sich in der US-amerikanischen "The Late Night Show" gegenüber dem Satiriker Stephen Colbert nur wage. "Es geschieht etwas", deutete sie an. "Aber wir wissen nicht, was dieses Etwas ist."

An anderer Stelle wiederum behauptete Aniston, dass an diesen Gerüchten nichts dran sei. Schon im Oktober erklärte die Schauspielerin in einem Interview mit dem Branchenblatt "Variety", dass es in Zukunft zu keiner "Friends"-Reunion kommen werde. "Unsere Produzenten wollten es nicht", begründete sie.

Die US-amerikanische Sitcom "Friends" lief von 1994 bis 2004 und kam insgesamt auf zehn Staffeln. Sie konnte zahlreiche Preise gewinnen, unter anderen einige Emmy Awards und einen Golden Globe Award, und zählt zu den beliebtesten Serien. Aktuell ist "Friends" auf Netflix verfügbar.

