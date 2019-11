Britischer Schauspieler und Komiker

Von teleschau

Der britische Schauspieler Ricky Gervais ("The Office") wird im kommenden Jahr erneut die Golden-Globes-Verleihung moderieren. Die Preisträger dürfen sich also warm anziehen, denn Gervais ist bekannt dafür, mit seinem ganz eigenen Humor die Schauspieler aufs Korn zu nehmen. Der 58-Jährige hatte die Verleihung des zweitwichtigsten Filmpreises der Welt bereits in den Jahren 2010 bis 2012 und erneut 2016 präsentiert.

"Wieder einmal hat man mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen kann", lässt sich Gervais in einer Pressemitteilung zitieren. "Aber dieses Mal wird das letzte Mal sein, was den Abend sicher sehr spaßig werden lässt."

Die 77. Golden Globes werden am 5. Januar in Los Angeles verliehen, die Nominierungen bereits einen Monat zuvor bekannt gegeben. Über die Preisträger entscheiden rund 100 internationale Journalisten, die in Hollywood arbeiten.

