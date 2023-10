Auf RTL+ ist Entertainment jetzt All Inclusive

Das RTL+ Max Paket: Das ist drin

Das Paket RTL+ Max vereint alles, was das digitale Herz begehrt: Erhalte Zugriff auf über 55.000 Programmstunden Video- und TV-Entertainment wie zum Beispiel die neuen Folgen der Datingshow "Are you the One? – Realitystars in Love" und die Miniserie "Club las Piranjas" mit Hape Kerkeling. In Kürze erscheinen außerdem weitere Eigenproduktionen von RTL+ wie "Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern" und die neu aufgelegte Serie des Kult-Kobolds mit dem roten Haar "Neue Geschichten vom Pumuckl". Neue Folgen von RTL-Sendungen wie "Das Sommerhaus der Stars" kannst du mit RTL+ Max schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung anschauen.