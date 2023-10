"Blauer Panther" im News-Ticker: Markus Söder überreicht Dunja Hayali den "Ehrenpreis"

Heute ist es endlich soweit! Ab 18 Uhr beginnt die Award-Show des "Blauer Panther TV & Streaming Awards". Hier kannst du die Preisverleihung live mitverfolgen! Alle Interviews und exklusive News vom roten Teppich findet ihr hier im Ticker.

Los geht es mit dem Live-Ticker! 21:41 Uhr: Die Preisverleihung neigt sich dem Ende zu. Alle "Blauen Panther" wurden vergeben. Nun ist es Zeit für die After-Show-Party für die Promis. Danke für Ihr Interesse!

Joko Winterscheidt erhält weiteren "Blauen Panther" 21:40 Uhr: Der Nächste, der sich über eine Auszeichnung aus dem Bereich Kultur und Bildung freuen kann, ist erneut Joko Winterscheidt für seine Reportage "The World's Most Dangerous Show". "Ich stell mich dabei dem Krassesten, dem man sich stellen kann: der Hilflosigkeit", erklärt der Moderator, der mit seinem Werk Informationen zum Klimawandel geliefert hat. Da gibt es sogar von Umwelt-Aktivistin Luisa Neubauer, in einer Video-Schalte, ein Lob. "Es ist wirklich intensive gewesen. Danach ging es mir nicht gut", berichtet der Entertainer von den Dreharbeiten bei seiner Rede und appelliert an die Verantwortung für die Umwelt, die jeder von uns hat.

Kristian Kahler und Saskia Geisler werden im Bereich Kultur und Bildung ausgezeichnet. "Gestern waren wir noch Kinder" wird als "Beliebteste Serie" ausgezeichnet 21:15 Uhr: Prisma präsentiert den Serienpreis. Welche Serie wird es machen? "Kleo", "Gestern waren wir noch Kinder" oder "Der Greif"?

Der Nachwuchspreis geht an die Macher von "Fett und Fett" 21:10 Uhr: Nun ist es Zeit für den Nachwuchspreis, der von Moderatorin Jeannine Michaelsen überreicht wird. Die glücklichen Gewinner sind die Macher der Serie "Fett und Fett", eine Comedyserie über die Suche nach Liebe. Regisseurin Chiara Grabmayr und Schauspieler Jakob Schreier nehmen die Auszeichnung entgegen.

Jeanette Hain bekommt die Auszeichnung als "Beste Schauspielerin" 20:59 Uhr: Zur Auswahl für die Auszeichnung der "Beste Schauspielerin" stehen Nina Gummich als Alice Schwarzer. "Nina Gummich spielt mich nicht nur, sie hat mich erfasst", erklärt die Feministin selbst. Zudem hofft Jeanette Hain als Kiez-Chefin der Serie "Luden" auf einen Preis, wie auch Jella Haase mit der Netflix-Serie "Kleo".

Der "Blaue Panther"-Regie geht an Caroline Link 20:48 Uhr: Der "Blaue Panther" für Regie geht an Caroline Link. In ihrer ersten TV-Serie "Safe" dreht sich alles um mentale Gesundheit. Für die emotionale Reihe hat Caroline Link die Regie geführt und das Drehbuch geschrieben.

Preis für Tim Mälzer und "Schwarzwälder Hirsch" 20:41 Uhr: "Wir sind keine Alians, wir sind Menschen, die arbeiten wollen", erklärt eine Protagonistin aus der Sendung "Schwarzwälder Hirsch" von Tim Mälzer und André Dietz. Ausgezeichnet wird das Format, das Menschen mit Behinderung hilft, einen Job in der Gastronomie zu finden. Die Laudatio hält Sasha. Oft wird in der Sendung des TV-Kochs die Bundesagentur für Arbeit kritisiert. Andrea Nahles, die ehemalige Bundesministerin für Arbeit und Soziales, bezieht dazu Stellung und erklärt in einer Video-Schalte, dass sie sich freut über Menschen, die die Finger in die Wunde legen und damit etwas positiv verändern.

20:28 Uhr: Unterhaltung gibt es von Sasha. Der Musiker rockt die Bühne.

Doku "Dirty Little Secrets" wird geehrt 20:27 Uhr: Bei der Doku "Dirty Little Secrets" ist die Musikindustrie im Fokus. Oft können die Künstler von ihren Werken nicht mehr leben. Wenige dominieren das Business. Peter Maffay bestätigt in einem Video-Clip, wie wichtig es war, dass sich Journalisten dem Thema annehmen. Julia Schweinberger und ihr Team wurden für ihre journalistischen Leistungen in der Doku ausgezeichnet.

20:04 Uhr: Als Nächstes wird für Information und Journalismus ausgezeichnet. Die Macher der Doku "Die Kinder von Lügde" werden für ihr schwieriges Projekt mit einem "Blauen Panther" geehrt. Die Preisträger nutzen die Gelegenheit, um auf das Thema Kindermissbrauch aufmerksam zu machen. Auch Christian Beetz kann sich über den Preis für seine Doku "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" freuen.

Auszeichnung für die Dokus "Die Kinder von Lügde" und "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" 19:57 Uhr: Katharina Eyssen wird für ihr Drehbuch zu der Serie "Sisi" ausgezeichnet.

Katharina Eyssen erhält den "Blauer Panther"-Drehbuch Auszeichnung zum "Besten Schauspieler" für Akeem Van Flodrop 19:49 Uhr: Akeem Van Flodrop erhält die Auszeichnung zum "Besten Schauspieler". Somit hat der Schauspieler bereits den zweiten "Blauen Panther" in der Tasche. "Madame, ich hoffe, du siehst das jetzt", wünscht sich Akeem Van Flodrop bei seiner Dankesrede. Mit Madame ist übrigens seine Mutter gemeint. Am Schluss plädiert der Preisträger für mehr Zusammenhalt: "Better togehter".

19:43 Uhr: Joko Winterscheidt erklärt, dass der Preis nicht nur ihm, sondern auch dem Team, Steven Gätjen und Klaas Heufer-Umlauf gewidmet ist. Doch Steven Gätjen verpasste seinen Flug und "Klaas hat eben seine Milch bekommen und schläft schon", erklärte der Entertainer.

"Blauer Panther" geht an "Joko und Klaas gegen ProSieben" 19:34 Uhr. Als Nächstes stürmt Florian Silbereisen die Bühne und präsentiert die Nominierten für den zweiten "Blauen Panther" des Abends. Dazu gehört "Joko und Klaas gegen ProSieben", sowie "LOL" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".

19:25 Uhr: Standig Ovations für Dunja Hayali. Die Moderatorin zieht Gemeinsamkeiten zwischen ihr und Markus Söder. Neben der Liebe zu ihren Hunden kennen sich leider beide mit Hasskommentaren aus. Dann wird es politisch. Dunja Hayali plädiert dafür, einen Unterschied zwischen der Bevölkerung und der Terrorgruppe Hamas zu machen. "Ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir eine Zweistaatenlösung finden", erklärt die Preisträgerin und hofft auf Frieden: "Hass führt nur zu noch mehr Hass". Zudem ist es Dunja Hayali wichtig zu betonen, dass es unabhängigen Journalismus gibt, der nicht fremdgesteuert ist und Fakten zählen. In ihrer Rede erinnert Dunja Hayali: "Wir haben mit Deutschland im Geburts-Lotto gewonnen".

"Blauer Panther"-Ehrenpreis für Dunja Hayali 19:22 Uhr: Markus Söder betritt die Bühne und findet ehrende Worte für Moderatorin Dunja Hayali. "Es ist so wichtig, dass Menschen Haltung zeigen", erklärt der CSU-Politiker. Dunja Hayali wird als erstes des Abends ausgezeichnet und erhält den "Blauer Panther"-Ehrenpreis. Besonders beeindruckt hat Markus Söder, wie die Journalistin auf einer Demonstration sich rechten Stimmen entgegengestellt hat und ihre Interviews "klug führt, die entlarven".

19:13 Uhr: Die Moderatoren des Abends, ZDF-Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein und "Checker Tobi" Tobias Krell, begrüßen die Zuschauer und Gäste.

Beginn der Preisverleihung 18:56 Uhr: Joko Winterscheidt trifft im rosa Anzug ein. Heute ohne seinen TV-Partner Klaas Heufer-Umlauf, der mit "Null Bock" im Bett liegt. Bei der Gelegenheit spricht der ProSieben-Moderator über den schlimmsten Moment in einer Sendung. "Das Lippen zunähen", bestätigt der Entertainer.

18:55 Uhr: Anna Ermakova und ihre Mutter betreten den roten Teppich und posen für das Blitzlichtgewitter.

18.51 Uhr: Michaela Mai verrät, dass sie schon in 15 Minuten fertig war für das Event. Die Schauspielerin freut sich nach Corona, wieder Teil dieser Live-Veranstaltung zu sein.

18.25 Uhr: Jeanette Hain steht für ein Interview auf dem roten Teppich bereit. Die Schauspielerin ist nominiert für die Serie "Luden". "Ich habe angefangen zu heulen", verrät die 54-Jährige ihre Reaktion auf die Nominierung für den "Blauen Panther".

18.21 Uhr: Die ersten Stars kommen auf dem roten Teppich an

Ihr habt die Sieger gewählt! Über einen Monat lang konnten User entscheiden, wer bei der großen Award Show in der Münchener BMW-Welt in den Kategorien "Beliebteste Serie" und "Beste Unterhaltungssendung" ausgezeichnet wird. Zur Auswahl standen die Serien "Der Greif", "Kleo" und "Gestern waren wir noch Kinder" sowie die Shows "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", "Joko & Klaas gegen ProSieben" und "LOL: Last One Laughing". Findet mit uns gemeinsam heraus, wer die heißbegehrten Preise in den Händen halten darf. Unser Livestream startet pünktlich am 25. Oktober um 18 Uhr!