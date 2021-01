CATCH! Kampf der Kontinente 2021 – Das sind die Kapitäne und Teilnehmer

Luke Mockridge ist nicht zu bremsen und lässt in seiner rasanten Show jetzt die Kontinente gegeneinander antreten. Er selbst ist natürlich für Team Europa am Start.

Vielleicht liegt es am Lockdown-Koller, vielleicht aber auch nur an der Tatsache, dass im mittlerweile 31 Jahre alten Körper von SAT.1-Moderator Luke Mockridge noch immer ein latent durchgeknallter kleiner Junge eingesperrt ist. Der Team-Kapitän der "Europa"-Mannschaft lässt sich nämlich auch in der dritten neuen Ausgabe der Fang-Show "CATCH! Kampf der Kontinente" nicht bremsen. Wie der Titel nun andeutet, geht es nach der "Europameisterschaft" aus der Vorwoche nun um einen Wettkampf mit Weltgeltung.

Diesmal treten Teams an, die nach Kontinenten sortiert sind: So flitzen Hans Sarpei für Afrika, Minh-Khai Phan-Thi für Asien und Evil Jared als Amerika-Vertreter gegen das Luke-Mockridge-Europa-Team. Es geht um den Ehrentitel des weltbesten Fängers.

Nicht aufhalten ließ sich SAT.1 durch den schweren Unfall der Auftaktshow. Kurz nach Jahresbeginn erlitt der Ex-Olympiasieger Fabian Hambüchen bei "CATCH!" einen Kreuzbandriss sowie eine Innenmeniskus- und Außenband-Verletzung. Aber auch er will wieder mitmischen – voraussichtlich dann bei neuen "CATCH!"-Folgen im nächsten Jahr.

Rückenwind geben SAT.1 auch die starken Quoten: Die Auftaktsendung am 8. Januar erzielte einen Marktanteil von 11,6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Damit versammelte SAT.1 zur besten Sendezeit die meisten sogenannten Werberelevanten vor dem Fernsehschirm.

SAT.1 zeigt die Event-Sport-Show wie gewohnt mit Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Jan Platte und Field-Reporter Simon Pearce.

Die Teams und Teilnehmer im Überblick:

Asien: Minh-Khai Phan-Thi, Yoo-Jin Lee, Waldi Müller, Minh Vu Ngoc und Eddison Tang

Amerika: Evil Jared, Dwayne Holliday, Carlos Meyer, Renae Dambly, und Luis Alkmim

Afrika: Hans Sarpei, Nabil Hadim, Bintou Schmill, Dean Tanwani und Valentin Dubois

Europa: Luke Mockridge, Caryl Cordt Moller, Calum Johnston, Silke Sollfrank und Stefan Dollinger

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH