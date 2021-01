Der Bachelor 2021: Zwei Kandidatinnen sind zurück aus der Quarantäne

Corona-Alarm beim "Bachelor": In der ersten Folge mussten fünf Kandidatinnen auf das erste Treffen mit Niko Griesert verzichten. Sie hatten Kontakt mit einer mit COVID-19 infizierten Person. In der zweiten Folge dürfen immerhin zwei von zur Gruppe der Kandidatinnen dazustoßen und den "Bachelor" endlich persönlich kennenlernen. Drei weitere bleiben vorerst in Quarantäne.

Wie rtl.de berichtet hatte, war jemand aus dem Produktionsteam vor den Dreharbeiten zur ersten Folge positiv getestet worden. Linda, Denise, Debora, Kim-Denise und Jacqueline B. waren als Erstkontakte eingestuft worden. Sie konnten Niko zum Sart lediglich eine Videobotschaft schicken.

Der "Bachelor" der elften Staffel revanchierte sich nun seinerseits mit einer virtuellen Botschaft an die fünf Kandidatinnen. Außerdem schickte er Linda, Denise, Debora, Kim-Denise und Jacqueline B. Rosen zu. Niko hatte sich schnell entschieden, keine der Kandidatinnen rauszuwerfen, bevor er sie nicht persönlich kennengelernt hat.

In der zweiten Folge, die RTL am Mittwoch, 27. Januar, ausstrahlt und die vorab schon im Premiumbereich von TVNOW zu sehen ist, melden sich zwei der fünf Kandidatinnen aus der Quarantäne zurück. Die anderen drei müssen sich weiter gedulden.

In der zweiten Sendung der diesjährigen Staffel steht außerdem das erste Einzeldate auf dem Programm. Niko möchte Mimi besser kennenlernen. Doch ob der gesicherte Sprung von einem Hochhaus auch ihrer Vorstellung von einem romantischen Date entspricht ..?

Außerdem bittet Niko acht Frauen zum Gruppendate an einem Indoorbeach, mit sieben weiteren fährt er durch Berlin, Speeddating und anschließend exklusive Bootsfahrt mit einer der Kandidatinnen inklusive.

